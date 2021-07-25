Жителям Сан-Марино загрожує соціальна ізоляція через вакцинацію Sputnik V

Жителі Сан-Марино, щеплені російською вакциною Sputnik V, яку придбала місцева влада, опинилися у скрутному становищі. Оскільки цю вакцину не визнали в Італії, їм фактично загрожує соціальна ізоляція.

Про це повідомляє польська інформаційна агенція PAP.

Днями уряд Італії прийняв рішення, згідно з яким з 6 серпня, аби потрапити до закладів харчування, театру та кіно, взяти участь у різноманітних спортивних заходах, відвідати басейн, тренажерну залу, ярмарку, ділову зустріч, парк розваг, ігрову кімнату тощо необхідно мати так званий COVID-паспорт.

Це, своєю чергою, означає проблеми для жителів Сан-Марино – республіки-анклаву, розташованої в італійському регіоні Емілія-Романья. Їх сертифікати про щеплення не визнаються в Італії, оскільки російський Sputnik V, яким вони були щеплені, не був схвалений для використання Європейським агентством з лікарських засобів. На практиці це означає, що громадян цієї республіки не будуть впускати до громадських місць, наприклад, на прилеглих італійських курортах, таких як Ріміні та Річчоне.

В одній з найстаріших і найменших країн світу, де серед 30 000 людей була проведена масова кампанія вакцинації, зростає занепокоєння, адже більшість громадян щоденно відвідують Італію.

Секретар закордонних справ Сан-Марино Лука Беккарі висловив переконання, що їх сертифікати визнають в ЄС, але Європейська комісія категорично це заперечує.