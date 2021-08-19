Першу зустріч президентів США та України – Джо Байдена та Володимира Зеленського – перенесли на один день: з 30 на 31 серпня цього року.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зустріч перенесли “у зв’язку з розширенням програми візиту” Володимира Зеленського до США. Крім переговорів делегацій, також досягнуто домовленості про “зустріч у форматі віч-на-віч”.

“У зв’язку з розширенням елементів програми візиту зустріч глав України та США, президентів Зеленського і Байдена, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися із США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, а й зустріч у форматі віч-на-віч“, – наголосив Кулеба.

За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути під час його нещодавньої поїздки до США разом із головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

Очільник МЗС зазначив, що порядок денний візиту Зеленського до США передбачатиме “низку важливих заходів” у Вашингтоні та штаті Каліфорнія.

“Це дві базові точки для візиту президента. Жоден президент України до цього не залітав так далеко в США, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані. Хоча саме в штаті Каліфорнія зосереджені найбільші IT-компанії, високотехнологічна космічна індустрія. І це саме те, в чому в України є сильні козирі. Тому президент відвідає штат Каліфорнія, аби створити нові можливості для взаємодії США та України в цих сферах і залучення нових американських інвестицій в українську економіку”, – пояснив Кулеба.

Він також запевнив, що останні події в Афганістані не змінили плану підготовки візиту Зеленського до США.

“Те, що відбувається в Афганістані, може вплинути на все. Але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів того, що ці події якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту президента України до Сполучених Штатів… Все йде за планом. 30 серпня глава Української держави розпочне візит до США на запрошення президента США Джо Байдена”, – заявив Кулеба.

(На відео – з 12:55)

Варто зауважити, що в липні Білий дім оголошував 30 серпня як офіційну дату першої зустрічі Байдена із Зеленським.

Перша розмова Байдена та Зеленського відбулася за 2,5 місяці після інавгурації американського президента. 2 квітня під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

7 червня відбулася друга розмова між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. У Білому домі тоді повідомили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського відвідати Вашингтон “цього літа”. Водночас Зеленський повідомив, що його запрошено “відвідати Білий дім у липні”.

Сповіщаючи про результати телефонної розмови, Україна заявила, що Байден підтримав план членства в НАТО. Згодом цю заяву виправили.