Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива розповів, чому його "позбавили наукового ступеня".

Про це він заявив у коментарі кореспонденту #Букв.

За словами нардепа, рішення було видано з Офісу президента, “який поставив собі за мету продовжити мою дискредитацію”.

“Тому під час обшуків, які проходили в будинку моїх дітей, і під час яких я був присутній, було терміново скликано колегію із шарлатанів. Вони під указку Офісу президента прийняли рішення, що та наукова праця, яку я раніше зробив… Так, у ній не було плагіату. Так, вони не мали питань до захисту. Але вони вирішили, що в ній недостатньо новизни. І фактично заднім числом вони позбавили мене наукового ступеня”, – сказав Кива.

Ківа заявляє, що на нього як на опозиційного політика, системно тиснуть.

“Але якщо міністр освіти говорить про те, що Офіс президента і президент йому особисто поставив умову: “Або Ківа втратить науковий ступінь, або ти втратиш крісла міністра”, – прокоментував Ілля Ківа, підкресливши, що відстоюватиме свою позицію в судах.

У нас тут ексклюзив — коментар Іллі Киви щодо його наукового ступеня. Каже, що це все тиск з боку ОП на нього, як на опозиційного політика. А ступінь відібрали через недостатню новизну його наукової роботи. Насолоджуйтесь ¯_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/9XU9fyImMt — Букви (@Bykvu) November 18, 2021

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата від “ОПЗЖ” Іллю Киву права на нагородну зброю, отриману в 2015 році.