Одна з камер спостереження, встановлена на висотній будівлі в Чугуєві, зняла момент падіння літака з курсантами.

Відео у себе на сторінці в Facebook розмістив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

“Відеокамера, встановлена на одній з висотних будівель в місті Чугуєві зняла останні секунди польоту АН -26 Збройних сил України, що трагічно обірвався”, – зазначив Геращенко.

Це відео має допомогти слідчим та експертам встановити, що ж сталося після того, коли командир корабля повідомив про відмову лівого двигуна і приготувався до посадки на правому.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.