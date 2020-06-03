Вже тиждень в Штатах тривають протести через смерть Джорджа Флойда, які багато хто порівнює з українським Майданом. За руйнівністю дій протест, скоріше, схожий на французькі «жовті жилети», він оголив стару американську проблему і може позначитися на результатах виборів президента країни.

25 травня Джордж Флойд зайшов в магазин, щоб купити пачку сигарет. Він розплатився 20-ти доларовою купюрою, яка здалася господареві магазина фальшивою і він викликав поліцію.

Убивство і хроніка протестів

Флойд спокійно сидів в машині, коли його виволік звідти поліцейський Дерек Шовін. Він наступив Флойду на горло і незважаючи на скарги «Я не можу дихати», не відпускав чорношкірого американця. Через кілька хвилин той став задихатися, Флойду викликали швидку, але в лікарні він помер.

Затримання Флойда зняв перехожий, і через кілька годин кадри заполонили інтернет.

Шовіна і його колег усунули в той же день. Але було пізно.

26 травня на зупинці, де задушили Флойда, почалася акція протесту. Спочатку все проходило мирно, але потім люди пішли до поліцейського відділку, де працювали поліцейські і закидали його фарбою і камінням. Протести продовжилися і наступного дня. Поліція почала застосовувати газові бомби і стріляти по демонстрантах гумовими кулями.

Масла у вогонь протестів підлив і той факт, що за результатами першої експертизи Флойд помер не від задушення. Фахівці зробили висновок, що причиною смерті могло стати поєднання обставин затримання та супутніх проблем зі здоров’ям і можливої ​​інтоксикації наркотичною речовиною.

Родичі Флойда не погодилися з результатами експертизи і звернулися до незалежних експертів, які встановили штучну асфіксію. У ніч на четвер, 28 травня, кількість протестуючих зросла до тисяч. Вони, як і правоохоронці, зводили барикади.

Поліцейські зайняли позиції на дахах будівель. Вони застосували світлові гранати, гумові кулі і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, повідомляє агентство Reuters. У свою чергу учасники протестів закидали поліцію камінням та іншими снарядами.

Губернатор штату Міннесота Тім Уолз заявив на своїй сторінці в Twitter, що обстановка в місті переросла в надзвичайну ситуацію.

29 травня Шовіна заарештували і інкримінували вбивство. Але це не вплинуло на протести.

Вони поширилися на понад 70 міст Штатів. В Атланті демонстранти підпалювали поліцейські машини, в Детройті невідомий відкрив стрілянину, в результаті якої загинув 19-річний юнак. У Лос-Анджелесі розгромили кілька десятків магазинів, блокували шосе, а в Портленді демонстранти підпалили будівлю суду.

У той же час в нью-йоркському Брукліні 20 учасників протесту встали ланцюгом перед магазином Target і не дозволили його розгромити.

В результаті ввечері в неділю комендантську годину оголосили в 40 містах, в тому числі в Міннеаполісі, Сіетлі, Портленді, Денвері, Атланті, Лос-Анджелесі, Клівленді, Колумбусі, Піттсбурзі і Філадельфії.

Протести також досягли і Вашнгтона. За даними видання The Washington Post, окремі учасники намагалися розпилити перцевий газ з балончика. Деякі демонстранти розпалили багаття, в які кидали феєрверки і гілки. Поліція застосувала сльозогінний газ. 29 і 30 травня мирні протести в Вашингтоні переросли в заворушення.

Побутовий расизм Трампа

В минулу п’ятницю, за даними американських журналістів, Дональд Трамп за рекомендацією співробітників Секретної служби залишив житлову частину Білого дому. Щоб гарантувати безпеку, його доставили в секретний бункер, де він перебував більше години.

На той момент Трамп уже засудив заворушення.

У своєму Twitter-пості американський лідер назвав протестуючих в Міннеаполісі “бандитами” і пообіцяв направити Національну гвардію в місто, якщо там не припиняться заворушення.

“Я не можу стояти осторонь і спостерігати, як це відбувається з великим американським містом Міннеаполіс. Повна відсутність лідерства. Або дуже слабкий лівий радикальний мер Джейкоб Фрей збереться і візьме місто під контроль, або я направлю туди Національну гвардію, і робота буде виконана правильно”, – зазначив Трамп.

Twitter потім приховав пост Трампа, тому що фразу президента “коли починається мародерство, починається стрілянина” соціальна мережа визнала виправданням або прославлянням насильства.

У Twitter пояснили, що вирішили обмежити доступність твіта “на підставі історичного контексту останнього рядка”.

По суті Трамп процитував фразу, сказану в кінці 1960-х років шефом поліції Маямі Уолтером Хедлі ( “When the looting starts, the shooting starts”) у відповідь на звинувачення в надмірному використанні поліцейськими сили в кварталах з темношкірим населенням, інформує британське агентство ВВС.

Трамп порівняв протестуючих з рухом Antifa, і пообіцяв застосувати силу. Особистий адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джуліані звинуватив мерів міст, де проходять масові протести через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, в нездатності стримати насильство.

Слова Трампа здобули прямо протилежний ефект. Мери багатьох міст відмовилися застосовувати силу, а співробітники поліції почали масово ставати на коліна на знак солідарності з протестувальниками.

Студія Warner Bros. підтримала протести, що почалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда, відкривши вільний доступ до драми “Просто помилувати”.

Компанія Facebook вирішила пожертвувати $ 10 млн на боротьбу з расизмом. Pornhub пожертвує $ 100 тисяч правозахисникам і борцям за рівність. Канадський співак ефіопського походження The Weeknd пожертвував $ 400 тисяч доларів на боротьбу з расизмом.

Користувачі Мережі масово публікують зображення чорних квадратів на знак солідарності з борцями проти расизму. Серед них – знаменитості і популярні бренди.

Судячи з усього, расистські висловлювання Трампа ще йому відгукнуться під час виборів. Тим більше, що це не в перший раз, а підтримка афроамериканців для нього і до цього була проблемою.

Але про це трохи пізніше.

Америка і расизм

Останній раз США переживали настільки масштабні протести через расизм 5 років тому, коли в Балтіморі поліція зламала хребет 25-річному Фредді Грею. Четверо з семи підозрюваних поліцейських були виправдані через рік судом, з решти трьох звинувачення були зняті.

У 2014 поліцейський випустив 6 куль в Майкла Брауна, коли той ішов з одним в гості до бабусі і причиною уваги поліції стало те, що вони йшли по проїжджій частині, а не тротуару.

На наступний день тисячі людей вийшли на акцію протестів в Фергюсоні, де сталося вбивство і масові заворушення в місті тривали майже місяць. На їх фоні виникло міжнародний рух Black Lives Matter ( “Життя чорних теж щось значать”), учасники якого виступали проти расизму.

Проблема з расизмом для Америки не нова і існує з самого народження цієї держави, коли чорні були рабами у білих три століття. Але і після скасування рабства афроамериканці не були рівні в своїх правах із засновниками держави.

Про те що проблема в суспільстві є свідчить навіть знятий недавно серіал «Всюди тліють пожежі», де проблема расової дискримінації займає друге місце після проблеми материнства.

Найбільший сплеск дискримінації доводиться, мабуть, на 90-і роки, які показані в серіалі.

Яскравим прикладом тієї епохи є суд над футболістом О Джеєм Сімсоном, якого суд виправдав за вбивство дружини і коханця саме завдяки тому, що його адвокати яскраво розписали, як в той час сотні афроамериканців страждали від упередженого ставлення поліції.

За статистикою, в США чорношкірих чоловіків в 2,5 рази частіше вбивають при затриманні.

Епідемія коронавірусу теж підсилила проблему.

«Під час локдауна, введеного в США на тлі пандемії коронавірусу, зникла більшість ознак звичайного повсякденного життя. При цьому фундаментальні і структурні проблеми в країні нікуди не поділися. Одна з них – укорінений в системі расизм, проявів якого було досить в останні місяці »- пише в колонці для Німецької хвилі Дженіфер Гонсалес.

«У лютому в мережі з’явилося відео вбивства молодого чорношкірого американця Ахмада Арбері зі штату Джорджія, застреленого під час пробіжки двома білими. На іншому відео можна побачити, як біла жінка в парку Нью-Йорка загрожує дзвінком в поліцію темношкірому чоловікові, а потім, зателефонувавши туди, холоднокровно заявляє, що афроамериканець погрожує її життю. При цьому чоловік жодним чином їй не погрожував. Він був орнітологом-любителем, який прогулювався парком і спостерігав за птахами, а до жінки звернувся з проханням взяти на поводок її собаку, як того вимагали правила парку»- пише автор.

«Ще одним наслідком систематичного расизму став той факт, що смертність від COVID-19 серед кольорового населення в США непропорційно вища, ніж серед білих американців. При цьому акції протесту проти обмежувальних заходів в ряді штатів США влаштовували білі демонстранти: вони захоплювали регіональні адміністративні центри, кричали на поліцейських, погрожували їм і навіть плювали в них – і правоохоронні органи затримували їх дуже обережно», – зазначає Дженіфер Гонсалес.

Расизм і вибори

Підтримка афроамериканців досить значиме питання за боротьбі за президентство в США.

Патрік Б’юкінен в своїй книзі «Самогубство наддержави» згадує, що афроамериканці голосували в співвідношенні 9: 1 проти республіканських кандидатів в президенти з тих пір, як сенатор Баррі Голдуотер балотувався в 1964 році.

З 2016 Трамп обіцяв надати афроамериканцам те, що їм не змогли дати демократи за 8 років свого правління. Він стверджував, що його опонент Гіларі Клінтон швидше створить робочі місця для біженців, ніж для безробітної чорношкірої американської молоді, яка, за його висловом, перетворилася на біженців в своїй власній країні.

Трамп також заявив, що отримає 95% відсотків голосів афроамериканців, коли буде висуватися на другий термін в 2020 році. Таким чином, він мав намір побити рекорд Барака Обами, який на виборах 2012 року отримав 93% голосів афроамериканських виборців.

На момент виборів 2016 за Трампа готові були голосувати лише 2% таких виборців і він зміг підвищити відсоток підтримки тільки до 8.

За останні роки Трампа не раз викривали в расизмі. І його заяви з бункера, які ми згадали на початку статті, не єдині.

Для багатьох афроамериканських жінок було болісно чути обіцянку Трампа спустити собак на тих, хто буде атакувати Білий дім. Саме так чинили прихильники сегрегації, які спускали собак на чорних жінок і дітей.

Головний конкурент Байдена на виборах і очевидний кандидат від демократів Джо Байден двічі за тиждень вийшов до протестуючих.

«Заперечувати проти такої жорстокості правильно і необхідно. Це чисто американська відповідь», – написав Байден у соцмережах.

У своєму Instagram-акаунті політик опублікував фотографію, на якій він в масці спілкується з темношкірим чоловіком і дитиною, вставши на одне коліно.

«Ми нація, яка страждає від болю, але ми не повинні дозволити цьому болю знищити нас. Ми нація в люті, але ми не можемо дозволити нашій люті поглинути нас. Ми виснажені, але ми не дозволимо нашому виснаженню перемогти нас», – додав він і пообіцяв допомагати вести цю розмову в разі обрання президентом.

Втім 23 травня і сам Байден влип у скандал, коли заявив, що в інтерв’ю «ви не афроамериканець, якщо будете голосувати за Трампа», і кандидату довелося вибачатися.

За останніми опитуваннями віддрив Байдена від Трампа становить 10%.