З приголомшливою новиною прокинувся 3 серпня Світ. Активіст, очільник організації "Білоруський дім в Україні" Віталій Шишов знайдений повішеним в одному з парків столиці.

День тому, 2 серпня, про зникнення чоловіка сповістила пресслужба поліції міста Києва. Віталій пішов на щоденну пробіжку та вже не повернувся.

Смерть білоруського активіста не залишила байдужими багатьох. Європейських політиків шокувала звістка про трагедію, й вони поквапилися висловити свою підтримку та поділитися думками про те, що відбувається.

” Ми глибоко вражені звісткою про смерть білоруського активіста Віталія Шишова”, – так прокоментували смерть активіста Міністерство закордонних справ Австрії.

В офіційному зверненні є слова підтримки близьким загиблого. А також посольство закликало “до ретельного та прозорого розслідування обставин його смерті”



Віола фон Крамон, заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною висловила своє занепокоєння:

“ Ще один жах. Ніхто не убезпечений”

Євродепутатка доповнила свій меседж хештегами: #Білорусь #Лукашенко #Вбивство власного народу. Та за допомогою хештегу спробувала донести, що цього разу трагедія сталася в Україні.



Литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс звинуватив Лукашенка та його режим та нагадав про смерть білоруського, російського та українського журналіста Павла Шеремета, винних у смерті якого й досі не знайдено.

” Вбивство білоруського громадянина Віталія Шишова, голови громадської організації “Білоруський дім в Україні”, – ще один акт міжнародного тероризму режиму Лукашенка. Журналіст-розслідувач Павло Шеремет був убитий у 2016 році, а КДБ Білорусі стояв за цим”



Посол Мелінда Сіммонс з Великої Британії закликала до блискавичної реакції правоохоронців в Україні. Сіммонс плекає надію, що вони зможуть здійснити правосуддя.

“ З жахом дізналася про смерть Віталія Шишова сьогодні вранці. Мої думки з його родиною, друзями і колегами. Вітаю швидку реакцію українських правоохоронців та сподіваюся, що вони зможуть встановити факти якомога швидше

Президент Європейського парламенту Девід Сассолі, який теж був приголомшений смертю Шишова, нагадав про його допомогу й обурився фактом, що це сталося за кордоном.

” Смерть Віталія Шишова жахлива. Як голова Білоруського дому в Україні, він допомагав тим, хто рятувався від переслідувань. Той факт, що білоруських активістів атакують у третіх країнах, є серйозною ескалацією.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав про необхідність детального розслідування.

” Шокові новини про смерть білоруського активіста Віталія#Shishov якого знайшли повішеним #Kyiv. Мої глибокі співчуття його родині та друзям. Необхідно провести ретельне розслідування обставин, що призвели до його смерті.

Також жахнула смерть активіста й колишню депутатку Європейського парламенту Ребеку Гармс. Політикиня наголосила на важливості негайного розслідування. Наприкінці Гармс тегнула Президента України Володимира Зеленського спільно з очільником столиці Віталієм Кличком.

” Страшна новина про смерть Віталія Шишова. Важливе негайне розслідування!

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на смерть іноземця запевнивши, що “Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи”.



Напередодні стало відомо, що в Києві розшукують Віталія Шишова — очільника організації “Білоруський дім в Україні”, що допомагає білорусам, котрі були вимушені мігрувати до України. 3 серпня в одному з київських парків Шишова знайшли повішеним.