Фотокореспондент #Букв був на місці події.
Щодо перших вибухів стало відомо близько 6:40. Тоді під час повітряної тривоги окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. Всього у місті пролунали три вибухи та у нежитловій будівлі почалася пожежа.
Фото: #Букви
Пізніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що з-під завалів будинку, куди влучив дрон, вилучили тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них було молоде подружжя, чоловік і дружина, яка була на шостому місяці вагітності.
Фото: #Букви
Всього у бік Києва летіли зранку 28 дронів. Більшість з них було збито силами протиповітряної оборони. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.
Президент України Володимир Зеленський назвав удар по житловому будинку терором мирного населення. Зокрема посольство США в Україні заявили, що удари були “відчайдушними й ганебними” з боку Росії.
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
-
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку
Фото: #Букви
Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку // 19 фото