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Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

Російські окупанти атакували Шевченківський район Києва дронами-камікадзе. Внаслідок влучання в житловий будинок трапився вибух, є загиблі та постраждалі.

Понеділок, 17 жовтня 2022, 14:59
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Фото: #Букви

Фотокореспондент #Букв був на місці події.

Щодо перших вибухів стало відомо близько 6:40. Тоді під час повітряної тривоги окупанти атакували столицю України дронами-камікадзе. Всього у місті пролунали три вибухи та у нежитловій будівлі почалася пожежа.

Фото: #Букви

Пізніше мер Києва Віталій Кличко зазначив, що з-під завалів будинку, куди влучив дрон, вилучили тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них було молоде подружжя, чоловік і дружина, яка була на шостому місяці вагітності.

Фото: #Букви

Всього у бік Києва летіли зранку 28 дронів. Більшість з них було збито силами протиповітряної оборони. Загалом протягом ранку в Києві пролунало 5 вибухів.

Президент України Володимир Зеленський назвав удар по житловому будинку терором мирного населення. Зокрема посольство США в Україні заявили, що удари були “відчайдушними й ганебними” з боку Росії.

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

  • Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку

    Фото: #Букви

Атака дронами-камікадзе на Київ: фото наслідків влучання у багатоповерхівку // 19 фото

Теги: Kyiv, війна, вибухи, дрони-камікадзе, іранські дрони, російсько-українська війна

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