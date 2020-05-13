Відповідні фотографії опубліковані на Facebook-сторінці Чорнобильського Радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Пожежі в Зоні відчуження вирували майже місяць. До місцевих лісників і пожежним прибула підмога з ряду областей: Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської. Гасили також за допомогою вертольотів.

Лісникам навіть вдалося врятувати лоша червонокнижною коні Пржевальського.

Фото: Оксана Барабанова

Ліквідація пожежі тривала близько 2 тижнів. 13 квітня в районі пожежі пішов довгоочікуваний дощ. 14 квітня повідомлялося, що в Зоні відчуження не було відкритого вогню, спостерігалося незначне тління лісової підстилки окремими вогнищами. До обіду того ж дня було виявлено два нових осередки загоряння.