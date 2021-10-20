Батько герцогині Сассекської Меган Маркл, Томас, вважає, що його дочка сильно змінилася і тепер кожен її крок можна пояснити тільки прагненням до грошей.

Про це він сказав в ефірі ранкового шоу “Доброго ранку, Британіє” на телеканалі ITV.

Маркл сказав, що чотири роки не бачився з дочкою, яка стала частиною королівської родини. Він наполягає на тому, що їм потрібно поговорити віч-на-віч, інакше він й далі даватиме інтерв’ю та показуватиме “скелетів з її шафи”. На його думку, герцогиня та герцог мають “подорослішати” та “налагодити стосунки з родичами”.

“Я кажу про це прямо: поки вона не почне контактувати зі мною, я продовжуватиму (давати інтерв’ю та коментарі)… Я з’являтимусь на ефірах, по можливості, раз на місяць… Рано чи пізно вона все ж почне розмовляти зі мною… Її поведінка зовсім дитяча… Час поговорити настав, адже ми родина. Їх діти виростуть і не знатимуть, що мають велику родину”, – пояснив Маркл.

Він також вважає, що дочка перестала з ним спілкуватися, бо на неї так вплинув чоловік, принц Гаррі. На його думку, переїзд в Каліфорнію – ще одне свідчення того, що принц діє, як дитина.

“Гаррі покинув свою бабусю, королівську родину, британський народ та армію… Він покинув усіх. Все що він може – їздити колами по району, де зараз живе. Я не розумію, навіщо жити життям, позбавленим сенсу”, – прокоментував Маркл.

Ведучі запитали 77-річного Томаса, як на його думку, чи щаслива Меган. Той відповів:

“Меган та Гаррі хвилюють тільки їх фінансові статки…. Все що вони роблять – заради грошей”.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.