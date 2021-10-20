Про це він сказав в ефірі ранкового шоу “Доброго ранку, Британіє” на телеканалі ITV.
Маркл сказав, що чотири роки не бачився з дочкою, яка стала частиною королівської родини. Він наполягає на тому, що їм потрібно поговорити віч-на-віч, інакше він й далі даватиме інтерв’ю та показуватиме “скелетів з її шафи”. На його думку, герцогиня та герцог мають “подорослішати” та “налагодити стосунки з родичами”.
“Я кажу про це прямо: поки вона не почне контактувати зі мною, я продовжуватиму (давати інтерв’ю та коментарі)… Я з’являтимусь на ефірах, по можливості, раз на місяць… Рано чи пізно вона все ж почне розмовляти зі мною… Її поведінка зовсім дитяча… Час поговорити настав, адже ми родина. Їх діти виростуть і не знатимуть, що мають велику родину”, – пояснив Маркл.
Він також вважає, що дочка перестала з ним спілкуватися, бо на неї так вплинув чоловік, принц Гаррі. На його думку, переїзд в Каліфорнію – ще одне свідчення того, що принц діє, як дитина.
“Гаррі покинув свою бабусю, королівську родину, британський народ та армію… Він покинув усіх. Все що він може – їздити колами по району, де зараз живе. Я не розумію, навіщо жити життям, позбавленим сенсу”, – прокоментував Маркл.
Ведучі запитали 77-річного Томаса, як на його думку, чи щаслива Меган. Той відповів:
“Меган та Гаррі хвилюють тільки їх фінансові статки…. Все що вони роблять – заради грошей”.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.