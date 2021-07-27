Список розміщено на офіційному сайті Букінгемського палацу.
Донька Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діана народилася 4 червня 2021 року. І тільки за сім тижнів після появи на світ її офіційно додали до черги на британський престол. Вона посіла восьме місце позаду свого старшого брата, Арчі, і батька, принца Гаррі.
The the line of succession on the @RoyalFamily website has just been updated to include the Sussexes’ second child: Miss Lilibet Mountbatten-Windsor, who is eighth in line to the throne. She was born on June 4. pic.twitter.com/EUX8DFDBDK
— Omid Scobie (@scobie) July 26, 2021
Фото: The Daily Mail
Оновлена черга на престол з’явилася після того, як три дні тому королівські експерти помітили, що восьме місце у списку все ще посідає середній син королеви Єлизавети, принц Ендрю, якого повинна була змістити маленька Лілібет Діана, повідомляє видання DailyMail.
Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.
У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.
У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.
Гаррі зберіг титул принца за правом народження.
- Нагадаємо, 7 березня на американському телеканалі CBS вийшло інтерв’ю британського принца Гаррі і його дружини Меган Маркл телеведучій Опрі Вінфрі, в якому, зокрема, Маркл розповіла про розлад з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.
- Маркл в інтерв’ю розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові щодо потенційного кольору шкіри першої дитини подружжя — Арчі.
- Пізніше Вінфрі запевнила, що слова Меган про расизм не стосуються королеви Єлизавети II та її чоловіка, герцога Единбурзького Філіпа.
- 9 березня Букінгемський палац вперше порушив мовчання і прокоментував відверте інтерв’ю герцогів Сассекських. У заяві від імені Єлизавети II повідомлялося, що вся королівська сім’я засмучена.
- Згодом принц Гаррі розповів про те, що багато пив, хотів спробувати наркотики та переживав приступи паніки, бо намагався заглушити біль після смерті матері та впоратися зі складнощами життя в королівській родині. Він також поінформував про суїцидальні думки своєї дружини Меган Маркл.
- Принц Гаррі зізнався, що ще у віці 20 років замислювався над тим, щоб піти з королівської сім’ї і відмовитися від виконання королівських обов’язків.