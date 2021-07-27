Список розміщено на офіційному сайті Букінгемського палацу.

Донька Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діана народилася 4 червня 2021 року. І тільки за сім тижнів після появи на світ її офіційно додали до черги на британський престол. Вона посіла восьме місце позаду свого старшого брата, Арчі, і батька, принца Гаррі.

The the line of succession on the @RoyalFamily website has just been updated to include the Sussexes’ second child: Miss Lilibet Mountbatten-Windsor, who is eighth in line to the throne. She was born on June 4. pic.twitter.com/EUX8DFDBDK — Omid Scobie (@scobie) July 26, 2021

Фото: The Daily Mail

Оновлена черга на престол з’явилася після того, як три дні тому королівські експерти помітили, що восьме місце у списку все ще посідає середній син королеви Єлизавети, принц Ендрю, якого повинна була змістити маленька Лілібет Діана, повідомляє видання DailyMail.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.