Список розміщено на офіційному сайті Букінгемського палацу.

Донька Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діана народилася 4 червня 2021 року. І тільки за сім тижнів після появи на світ її офіційно додали до черги на британський престол. Вона посіла восьме місце позаду свого старшого брата, Арчі, і батька, принца Гаррі.

The the line of succession on the @RoyalFamily website has just been updated to include the Sussexes’ second child: Miss Lilibet Mountbatten-Windsor, who is eighth in line to the throne. She was born on June 4. pic.twitter.com/EUX8DFDBDK

— Omid Scobie (@scobie) July 26, 2021