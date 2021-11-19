Про це повідомляє видання People.

Під час появи на шоу Еллен Дедженерес, Меган запитали, чи знає Арчі, що він став героєм, про якого йдеться в книжці. Принц Гаррі та Арчі кілька разів з’являються на ілюстраціях до книжки, в якій досліджуються зв’язки між батьками та синами очима матері.

“Він знає”, – відповіла Маркл.

Вона також додала, що малюк помітив у книжці й двох сімейних собак: бігля на ім’я Гай та чорного лабрадора на ім’я Пула.

“На цій першій сторінці ви бачите наших собак, і він каже: “Це Пула!” – розповіла Меган.

Дочка пари Лілі також з’явилася в книжці. Остання ілюстрація натхненна життям герцога та герцогині Сассекських у Каліфорнії. На ній прототип Гаррі сидить на лавці й годує курчат з Арчі, а жінка, що уособлює Меган, в капелюсі від сонця стоїть у саду з малюком на руках.

“Спочатку я написала це просто як вірш для мого чоловіка на День батька, і це було про моє спостереження за ним, за тим, який він батько, що було найпрекраснішим. Одного разу вірш показали кільком друзям та близьким нам людям, і вони сказали: “Ні, це відгукується і мені, тому що це здається справді всеосяжним, і є репрезентація”. Це просто солодка історія кохання, і тому я сказала: “Добре, перетворімо її на дитячу книгу”, – додала Маркл.

Нагадаємо, 36-річний принц Гаррі та його дружина, 39-річна Меган Маркл, зараз живуть у США зі своїми дітьми – дворічним сином Арчі та донькою Лілібет, котра народилася на початку цього літа.

У січні 2020 року принц Гаррі й Меган Маркл оголосили, що відмовляються від королівських повноважень. Вони перестали офіційно представляти королівську родину й отримувати державне фінансування. При цьому подружжю надали можливість переглянути своє рішення через рік.

У лютому 2021 року було оголошено, що пара остаточно відмовилася від виконання королівських обов’язків.

Гаррі зберіг титул принца за правом народження.