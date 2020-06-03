Запуск нового сезону Call of Duty відклали через протести в США

Розробники Activision Blizzard відклали запуск нового сезону Call of Duty через протести в США, які почалися після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час арешту поліцейськими.

Про перенесення Modern Warfare, Warzone і Mobile компанія повідомила на сторінці Call of Duty в Twitter.

“Ми всі з нетерпінням чекаємо нового сезону в Modern Warfare, Warzone і Call of Duty: Mobile, але зараз не час для цього. Ми переносимо запуск четвертого сезону Modern Warfare і сьомий сезон Call of Duty: Mobile на більш пізні дати. Зараз час для тих, хто виступає за рівність, справедливість і зміни, щоб їх побачили і почули. Ми стоїмо поруч з вами “, – йдеться в повідомленні.

Новий сезон Modern Warfare повинен був стартувати сьогодні, 3 червня, а апдейт Mobile – на цьому ж тижні. Activision поки не оголосила нові дати релізів.