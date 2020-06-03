Запуск нового сезону Call of Duty відклали через протести в США

Про перенесення Modern Warfare, Warzone і Mobile компанія повідомила на сторінці Call of Duty в Twitter.
“Ми всі з нетерпінням чекаємо нового сезону в Modern Warfare, Warzone і Call of Duty: Mobile, але зараз не час для цього. Ми переносимо запуск четвертого сезону Modern Warfare і сьомий сезон Call of Duty: Mobile на більш пізні дати. Зараз час для тих, хто виступає за рівність, справедливість і зміни, щоб їх побачили і почули. Ми стоїмо поруч з вами “, – йдеться в повідомленні.
Новий сезон Modern Warfare повинен був стартувати сьогодні, 3 червня, а апдейт Mobile – на цьому ж тижні. Activision поки не оголосила нові дати релізів.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили офіс поліції.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, внаслідок заворушень на території США щонайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.