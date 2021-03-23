Офис Зеленского уже второй день отмывают от граффити: фото

Сегодня, 23 марта, продолжили отмывать от граффити фасад Офиса президента, что на Банковой.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Перед тем, как непосредственно смывать надписи, их обрабатывают специальным химическим веществом, а поверх заклеивают пленкой на время для того, чтобы химия подействовала.

После этого надписи смывают струей горячего пара, подаваемого под высоким давлением.

Сейчас работы продолжаются. Ранее сообщалось, что на вывод граффити понадобится три дня.

Фото: #Буквы

Как сообщалось, 20 марта, ко дню рождения заключенного активиста Сергея Стерненка под офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т. д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью Президент Украины и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что правоохранители готовят новые подозрения участникам акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, состоявшейся под Офисом президента 20 марта.