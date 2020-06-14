Об этом сообщает The Los Angeles Times.
Отмечается, что за последние две недели на Голливудском бульваре прошли многочисленные акции протеста, в том числе в прошлое воскресенье, в которой приняли участие более 20 000 человек. Еще одна акция запланирована на утро 14 июня.
Кроме того, в воскресенье в Лос-Анджелесе ожидаются и дополнительные акции протеста.
Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.