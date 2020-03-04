Министр внутренних дел Арсен Аваков во время внеочередного заседания Верховной Рады отчитался о ситуации в Новых Санжарах, где находятся на обсервации эвакуированные из Ухани.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Завтра мы открываем двери медицинского центра в Новых Санжарах. После обсервации наши граждане наконец завершат свое сложное путешествие домой. Это знаковое событие для нас, для всей страны и МВД вообще”, – заявил Аваков.

Он подчеркнул, что протесты в поселке 20 февраля показали способность подразделений МВД эффективно и слаженно реагировать, уважая права граждан.

“С гордостью докладываю – во время столкновений ни одного пострадавшего среди гражданских. К сожалению, пострадали 9 правоохранителей, один до сих пор в больнице с тяжелыми ранениями. В МВД и в дальнейшем готовы обеспечивать карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине”, – подчеркнул глава МВД.

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Напомним, 20 февраля эвакуированные их Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.