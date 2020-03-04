Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Завтра мы открываем двери медицинского центра в Новых Санжарах. После обсервации наши граждане наконец завершат свое сложное путешествие домой. Это знаковое событие для нас, для всей страны и МВД вообще”, – заявил Аваков.
Он подчеркнул, что протесты в поселке 20 февраля показали способность подразделений МВД эффективно и слаженно реагировать, уважая права граждан.
“С гордостью докладываю – во время столкновений ни одного пострадавшего среди гражданских. К сожалению, пострадали 9 правоохранителей, один до сих пор в больнице с тяжелыми ранениями. В МВД и в дальнейшем готовы обеспечивать карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине”, – подчеркнул глава МВД.
Напомним, 20 февраля эвакуированные их Уханя граждане Украины и иностранцы прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области. Автобусы заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.
В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. В полиции Полтавской области открыли пять уголовных дел из-за столкновений в Новых Санжарах.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности организаторов вчерашних акций протеста, связанных с эвакуацией граждан из Китая.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что акции протеста против размещения эвакуированных из Китая граждан в Новых Санжарахбыли спланированными. Также он сообщил, что правоохранители будут добиваться ареста шести участников акции протеста в Новых Санжарах.