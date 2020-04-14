Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве относительно сбития самолета авиакомпании МАУ и настаивает на создании международной следственной группы для ускорения расследования.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокуроры уже назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения – детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.

Кроме того, в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.

В Офисе генпрокурора также напомнили, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.