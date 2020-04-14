Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что прокуроры уже назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения – детализировать причины авиакатастрофы, выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.
Кроме того, в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и иных процессуальных действий.
В Офисе генпрокурора также напомнили, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, на которых может содержаться сверхважная информация.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.