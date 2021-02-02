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Дубинского могут исключить из партии «Слуга народа»

Депутата Александра Дубинского, накануне исключенного из фракции "Слуги народа", могут также исключить из партии, ячейку которой он возглавляет.

Вторник, 2 февраля 2021, 01:56

Об этом в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV сообщила депутат фракции Ирина Верещук.

Вечером понедельника, 1 февраля, фракция “Слуги народа” собралась на заседание для обсуждения итогов голосования об исключении Александра Дубинского. Было объявлено, что решение поддержали 80% членов фракции. Нардеп заявляет, что документального подтверждения этого ему не предоставили.

По словам Верещук, кроме этого нардепа могут исключить и из партии. О планах рассмотреть вопрос об исключении депутата ей сообщил ее глава Александр Корниенко.

“О членства в партии. Я лично подходила к руководителю партии Александру Корниенко. Я не являюсь членом партии, но мне тоже было интересно, что в ближайшее время будет происходить. В ближайшее время пройдет собрание членов партии. Дубинский является руководителем организации Киевской области, и этот вопрос тоже будет решаться”, — отметила Верещук.

Комментируя возможный выход из фракции других депутатов на фоне этих событий, Верещук отметила, что они, по ее мнению, “не выйдут и будут работать во фракции”.

Исключение Дубинского

25 января состоялось заседание фракции “СН”. Одним из вопросов, обсуждаемых на заседании, было введение США санкций против нардепа Александра Дубинского. Во время заседания президент Владимир Зеленский предложил Дубинскому покинуть фракцию.

“[Зеленский] не просил его, но несколько раз озвучил, что этот вариант будет лучшим. Сам же Дубинский под конец уже пришел в себя и стал активно защищаться. Заявлял, что во всем виновата нардеп Радина (глава комитета по вопросам антикоррупционной политики — ред.), которая сдала его американцам”, — рассказывал #Буквам источник.

Депутат отказался сделать это. Тогда “слуги” начали голосование касательно дальнейших действий. Одним из вариантов было исключение нардепа из фракции. Голосование депутатов по этому вопросу происходило в специальном мобильном приложении “слуг”, в котором для нардепов обычно устраивают опросы по поддержке тех или иных законопроектов.

Дубинский заявлял, что не признает результаты анонимного голосования. Также он вел параллельный подсчет голосов.

Дубинский и американские санкции

11 января США ввели индивидуальные санкции против нескольких украинских действующих и бывших нардепов, госслужащих и связанных с ними лиц и СМИ. В санкционный список попал нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Он, как отмечается в заявлениях минфина США и госсекретаря Майка Помпео, способствовал деятельности другого нардепа, Андрея Деркача. Против последнего санкции ввели еще в сентябре — из-за помощи России во вмешательстве в выборы президента США 2020 года.

Дубинский утверждает, что попал в санкционный список из-за того, что чиновников США ввели в заблуждение “лживые доносы” Центра противодействия коррупции, поэтому с членами ЦПК он планирует судиться.

Для обсуждения сложившейся ситуации, нардеп требовал созвать заседание фракции, однако депутаты отказались собираться исключительно для этого.

Дубинского поддержал его коллега по фракции, ранее — предприниматель и блогер Александр Куницкий, предложивший учились нардепом руководство фракции. 

  • Политическая партия “Демократична сокира” обратилась к украинским и иностранным банкам, чьим клиентом является нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский, с требованием заблокировать его счета.
  • Национальный банк Украины предупредил украинские банки о рисках, связанных с осуществлением финансовых операций с народным депутатом Александром Дубинским и другими лицами, которых правительство США внесло в санкционного списка.
Теги: Верещук, выход из партии, выход из фракции, Александр Дубинский, Слуга народа

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