Начальник полиции Атланты Эрика Шилдс подала в отставку в субботу после еще одного убийства темнокожего при задержании.

Об этом идет речь в материале американского издания The Washington Post.

В пятницу полицейский застрелил при задержании темнокожего американца. Мужчину звали Рейнард Брукс, ему было 27.

TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting 27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him. Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly. Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf — Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020

В пятницу Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.

Полицейские проведи алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс оказал сопротивление. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил и убил Брукса.

Известно, что на следующее утро мужчина должен был праздновать День рождение своей восьмилетней дочерью.

Отметим, в США вторую неделю проходят демонстрации против расизма и дискриминации под лозунгом Black Lives Matter. Протесты начались после того, как полицейские убили при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Двое полицейских, которые принимали участие в задержании Брукса, отстранены от работы.