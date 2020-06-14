Об этом идет речь в материале американского издания The Washington Post.

В пятницу полицейский застрелил при задержании темнокожего американца. Мужчину звали Рейнард Брукс, ему было 27.

В пятницу Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.
Полицейские проведи алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.

При задержании Брукс оказал сопротивление. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил и убил Брукса.

Опасный путь»: как массовые протесты могут повлиять на ситуацию с ...

Известно, что на следующее утро мужчина должен был праздновать День рождение своей восьмилетней дочерью.

Отметим, в США вторую неделю проходят демонстрации против расизма и дискриминации под лозунгом Black Lives Matter. Протесты начались после того, как полицейские убили при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Двое полицейских, которые принимали участие в задержании Брукса, отстранены от работы.

Протесты в США:

  • Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
  • В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
  • По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
  • Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.