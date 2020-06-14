Об этом идет речь в материале американского издания The Washington Post.
В пятницу полицейский застрелил при задержании темнокожего американца. Мужчину звали Рейнард Брукс, ему было 27.
TRIGGER WARNING: #AtlantaShooting
27 year old Black man falls asleep in his car at Wendy's. They call the cops and they kill him.
Shooting someone in the back running away from you isn't only unlawful but it's cowardly.
Notice 2 of them couldn't even arrest him? Theyre weak AF pic.twitter.com/DSLuTzZqMf
— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) June 13, 2020
В пятницу Брукс заснул за рулем автомобиля из-за чего очевидцы вызвали полицию.
Полицейские проведи алкотест и выявили наличие алкоголя в крови.
При задержании Брукс оказал сопротивление. Он попробовал убежать, используя против полицейских электрошокер, в ответ на что полицейский выстрелил и убил Брукса.
Известно, что на следующее утро мужчина должен был праздновать День рождение своей восьмилетней дочерью.
Отметим, в США вторую неделю проходят демонстрации против расизма и дискриминации под лозунгом Black Lives Matter. Протесты начались после того, как полицейские убили при задержании темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Двое полицейских, которые принимали участие в задержании Брукса, отстранены от работы.
- Ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии.
- В июне протесты охватили всю страну. Позднее акции начались по всему миру.
- По подсчетам журналистского проекта Bellingcat, во время протестов в США офицеры полиции 157 раз применяли силу к журналистам. Этот показатель выше, чем за весь прошлый год.
- Все четверо полицейских присутствовавшие при задержании Джорджа Флойда, были уволены. Изначально обвинения были предъявлены только офицеру полиции Дереку Шовену, который непосредственно душил Джорджа Флойда. Его взяли под стражу. В настоящее время обвинения предъявлены всем 4 офицерам полиции. Власти Миннеаполиса обещают расформировать полицейский департамент.