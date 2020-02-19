Жители городов в нескольких областях Украины выступили против размещения эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев в их больницах.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось ранее, на сегодня, 19 февраля, запланирована эвакуация граждан Украины из Китая, где наблюдается вспышка нового коронавируса COVID-19. Девять стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань. Таким образом, украинская сторона эвакуирует 48 своих граждан и до 29 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Однако, куда именно, не сообщила. Министерство внутренних дел сообщало, что эвакуированные из китайского Уханя граждане будут изолированы в Украине на карантин. При этом будет обеспечена усиленная охрана помещений, в которых они будут находиться. Но место также не было названо.

В связи с тем, что адреса медицинских учреждений держатся в секрете, среди населения началась паника: в СМИ и социальных сетях начала распространяться информация с предположениями о том, в какие именно больницы для двухнедельного карантина будут направлены эвакуированные граждане.

Среди предполагаемых мест размещения оказалась, например, Киевская городская туберкулезная больница №2, которая фактически расположена на территории населенного пункта Гостомель (Гостомельское шоссе, 6).

Главвврач больницы Григорий Целюк рассказал, что официально им никто не сообщал о прибытии в больницу эвакуированных из Ухань граждан.

“Я слышал такую ​​информацию, но это бред. Официально нам никто не сообщал. Мы не имеем необходимых условий, чтобы принять этих людей. Нет технической, эпидемиологической способности. Должны быть закрытые боксы, у нас их нет. Здесь туберкулез, это не закрытый объект. Если привезут эвакуированных людей – будет полный каюк и нарушение всех норм. Поэтому вопрос надо ставить министру здравоохранения”, — рассказал он в комментарии изданию Киеввласть.

Но это не успокоило местных жителей, они обратились к депутатам Гостомельского поселкового совета. Те в свою очередь подписали обращение к мэру Киева Виталию Кличко, председателю Киевского областного совета Николаю Стариченко и министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой. В своем обращении они призвали не размещать эвакуированных граждан в этой больнице.

“С целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территорию поселка Гостомель, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина), считаем недопустимым размещение эвакуированных граждан Украины из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Киевской туберкулезной больницы №2, расположенном в поселке Гостомель”, — заявили они.

Также категорически против того, чтобы эвакуированные украинцы и иностранцы находились на карантине в одной из местных больниц, выступили жители Обуховского района Киевской области.

Как сообщили в пресс-службе Обуховского райсовета, 14 февраля местные депутаты собрались на срочную сессию. Единственным вопросы повестки дня было “недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории населенных пунктов Обуховского района”.

Депутаты решили обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутату от “Слуги народа” Александру Дубинскому.

Реакции от Главы государства не последовало, но вот нардеп Дубинский заверил местных жителей, что обратился по этому вопрос в МОЗ и смог добиться решения министерства касательно того, что в Обуховском районе этих граждан размещать не будут.

Поддались массовой истерии и жители Львовской области. Жители Винников (город вблизи Львова) заблокировали въезды в местный госпиталь и даже принесли автомобильные шины на место акции протеста. Причиной для паники стали прошедшие в госпитале учения.

Как объяснил гендиректор госпиталя Максим Прикупенко, сегодня было принято решение проверить готовность больниц (в том числе — этого медучреждения) к госпитализации эвакуированных из Китая граждан в случае чрезвычайной ситуации. Для этого пациентов госпиталя выписали домой или перевели в другие медучреждения. Проще говоря — провели пробную эвакуацию.

Запаниковали и жители Тернопольской области. Как сообщает “Суспільне“, на минувших выходных в санаторий “Медоборы”, который находится в Микулинцах (Теребовлянский район Тернопольской области), приезжали представители МОЗ и эпидемиологи, чтобы проверить, подходит ли медучреждение для размещения эвакуированных граждан.

“Появилась такая информация, что местом размещения или одним из мест размещения должен быть санаторий “Медоборы”, который находится на территории нашей общины. Конечно, это возмутило жителей, возмутило и депутатов, представляющих наших жителей и членов исполнительного комитета”, — сообщил председатель поселкового совета Микулинцев Петр Осипчук.

В связи с этим депутаты Микулинцев собрались на внеочередную сессию. А местные жители устроили акцию протеста. В ней приняли участие порядка 200 человек.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания. По состоянию на 18 февраля вследствие заражения коронавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.