Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Funke Media Gruppe, сообщает немецкая государственная радиостанция и телеканал Deutsche Welle.
“Государства-члены испытывают сильное давление с целью получить вакцину для себя”, – сказала она.
При этом глава Еврокомиссии отметила, что ЕС будет поддерживать инициативу Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой осуществляются поставки вакцины нуждающимся странам.
“ЕС инвестировал 2,6 миллиарда долларов в эту инициативу. COVAX уже доставил 30 млн доз вакцины в 52 страны”, – сказала фон дер Ляйен.
По ее словам, механизм ЕС относительно пожертвования вакцин другим странам запустится только тогда, когда ситуация с вакцинами улучшится в самом ЕС.
Производители, базирующиеся в ЕС, отгрузили 41 млн доз вакцин в 33 страны с начала февраля.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.