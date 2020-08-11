ЕС призывает Лукашенко освободить задержанных и прекратить насилие, иначе – санкции

Заявление опубликованона сайте ЕС.
“ЕС внимательно следил за развитием событий, предшествующие президентским выборам. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собрания, СМИ и высказывания. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживают доверия сведения национальных наблюдателей, которые указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участники ОБСЕ”, – говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что народ Беларуси заслуживает лучшего.
“После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения ЕС и Беларуси улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут стать только хуже. Именно на этом фоне мы будем оценивать действия властей Беларуси по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный пересмотр отношений ЕС с Беларусью, что может предусматривать, среди прочего, принятие мер в отношении лиц, ответственных за насилие, которое мы наблюдаем, за необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов”, – подчеркивают в ЕС.
Кроме того, в ЕС призвали политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.
“ЕС будет и дальше выступать за демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь”, – говорится в заявлении.
Ранее министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Они призвали власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью.
Госдепартамент США и Белый дом также выразили обеспокоенность по поводу проведения выборов в Беларуси и призвали власти не применять силу к протестующим.
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- Днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.
- В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны около 3000 человек, ранено 89 человек. Следственный комитет Беларуси открыл 21 уголовное производство по фактам массовых беспорядков.
- 10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.
- Сегодня стало известно, что Светлана Тихановская уехала из страны и сейчас находится в Литве.