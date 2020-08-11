ЕС призывает Лукашенко освободить задержанных и прекратить насилие, иначе – санкции

Заявление опубликованона сайте ЕС.

“ЕС внимательно следил за развитием событий, предшествующие президентским выборам. В ходе избирательной кампании народ Беларуси продемонстрировал стремление к демократическим переменам. Однако выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собрания, СМИ и высказывания. Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживают доверия сведения национальных наблюдателей, которые указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участники ОБСЕ”, – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что народ Беларуси заслуживает лучшего.

“После освобождения политических заключенных в 2015 году отношения ЕС и Беларуси улучшились. Но без прогресса в области прав человека и верховенства права отношения между ЕС и Беларусью могут стать только хуже. Именно на этом фоне мы будем оценивать действия властей Беларуси по урегулированию текущей ситуации и проводить углубленный пересмотр отношений ЕС с Беларусью, что может предусматривать, среди прочего, принятие мер в отношении лиц, ответственных за насилие, которое мы наблюдаем, за необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов”, – подчеркивают в ЕС.

Кроме того, в ЕС призвали политическое руководство Беларуси начать настоящий и всесторонний диалог с более широким обществом, чтобы избежать дальнейшего насилия.

“ЕС будет и дальше выступать за демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь”, – говорится в заявлении.