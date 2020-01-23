Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами заявил о безопасности полетов над страной, несмотря на отказ многих компаний от полетов в связи со сбитием самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

Об этом сообщает иранское агентство MehrNews.

Как отметил Эслами, несмотря на ситуацию в Иране, иранское небо является безопасным для международных рейсов.

“Полная безопасность иранского неба для международных рейсов всегда известна во всем мире, и этот фактор высокого уровня безопасности не ставится под угрозу”, – сказал Эслами.

Напомним, 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина требует фиксации в официальном документе признания Ираном своей вины в атаке на украинский самолет Boeing 737.