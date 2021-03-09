Израиль не признает прививки вакциной Covishield, которую применяют в Украине, – посол

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире канала “Украина 24″.

По словам посла, Израиль пока не собирается одобрять индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которая применяется в Украине. Поэтому прививки этой вакциной не вызывают доверия.

“Мы над этим вопросом работаем совместно, и в ближайшее время будем решать. В Израиле бесспорно высокий уровень вакцинации, сегодня они колют фактически только две вакцины – Pfizer i Moderna. Сегодня как раз были переговоры относительно взаимного признания так называемых паспортов вакцинации. У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять“, – отметил Корнийчук.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

CoviShield – это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья издало указ, согласно которому, в частности, медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.