Как Тищенко Прикарпатье с Закарпатьем путал и требовал, чтобы Шевченко встал на колени: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время визита в Ивано-Франковскую область неоднократно путал Закарпатье с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов "встал на колени".

Такие заявления Тищенко делал, находясь в помещении окружной избирательной комиссии. Трансляцию вело движение “Чесно”.

Как сообщалось, 31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их опоненты из “За майбутне” вместо того устроили контракцию в поддержку своего кандидата Олександра Шевченко.

Депутаты неоднократно наведывались на ОИК, где пытались проконтролировать восстановление подсчета голосов, который был заблокирован двое суток.

Во время очередного такого визита, состоявшегося среди ночи, “слуга” Тищенко выступил перед членами комиссии и другими присутствующими с речью, в которой назвал регион Закарпатьем.

“Мы возмущены. Потому что это [неразборчиво] сепаратизма в Закарпатье! Это позор! Это свержение конституционной власти, я лично говорю об этом”, — заявил нардеп.

В это время члены комиссии просили депутатов покинуть комиссию. Однако на это, а также на замечания о неправильном названии региона, Тищенко не отреагировал.

Кроме этого, он позволял себе агрессивные высказывания в адрес кандидата от оппонентов Шевченко.

“Пожалуйста, пусть извинится! На колени! На колени нужно положить! На колени перед обществом”, — кричал Тищенко.

После этого депутат вступил в конфронтацию с присутствующими журналистами, говорил с ними на повышенных тонах и требовал объяснений относительно того, где они взяли свои удостоверения. Все это время депутат показывал собственно удостоверения и подчеркивал, что он — народный депутат.

Ориентин на видео — с 13-ой минуты

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Перед блокированием работы ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,88%) и кандидат от “За майбутнє” Александр Шевченко (28,73%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.