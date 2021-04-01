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Как Тищенко Прикарпатье с Закарпатьем путал и требовал, чтобы Шевченко встал на колени: видео

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время визита в Ивано-Франковскую область неоднократно путал Закарпатье с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов "встал на колени".

Пятница, 2 апреля 2021, 00:01

Такие заявления Тищенко делал, находясь в помещении окружной избирательной комиссии. Трансляцию вело движение “Чесно”.

Как сообщалось, 31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их опоненты из “За майбутне” вместо того устроили контракцию в поддержку своего кандидата Олександра Шевченко.

Депутаты неоднократно наведывались на ОИК, где пытались проконтролировать восстановление подсчета голосов, который был заблокирован двое суток.

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Во время очередного такого визита, состоявшегося среди ночи, “слуга” Тищенко выступил перед членами комиссии и другими присутствующими с речью, в которой назвал регион Закарпатьем.

“Мы возмущены. Потому что это [неразборчиво] сепаратизма в Закарпатье! Это позор! Это свержение конституционной власти, я лично говорю об этом”, — заявил нардеп.

В это время члены комиссии просили депутатов покинуть комиссию. Однако на это, а также на замечания о неправильном названии региона, Тищенко не отреагировал.

Кроме этого, он позволял себе агрессивные высказывания в адрес кандидата от оппонентов Шевченко.

“Пожалуйста, пусть извинится! На колени! На колени нужно положить! На колени перед обществом”, — кричал Тищенко.

После этого депутат вступил в конфронтацию с присутствующими журналистами, говорил с ними на повышенных тонах и требовал объяснений относительно того, где они взяли свои удостоверения. Все это время депутат показывал собственно удостоверения и подчеркивал, что он — народный депутат.

Ориентин на видео — с 13-ой минуты

Выборы на 87-м округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андриевич (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”) представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

Перед блокированием работы ЦИК обработала 67,5% протоколов. По имеющимся результатам, лидирует кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк (31,3%). Далее следуют кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский (28,88%) и кандидат от “За майбутнє” Александр Шевченко (28,73%).

Все три политсилы, кандидаты которых лидируют в округе, обвиняют конкурентов в многочисленных нарушениях. Кошулинский выступил за проведение перевыборов, а “Слуга народа” требовала пересчета голосов.

По данным экзит-пола “Рейтинг”, в округе №87 лидировали Шевченко и Кошулинский.

  • По состоянию на 23:45 1 апреля обработано 89,74% протоколов. Лидирует все еще Вирастюк (31,51%). Далее следует Шевченко (29,59%). Кошулинский пока на третьем месте с 28,73% поддержки.
Теги: Василь Вірастюк, довибори, Микола Тищенко, Прикарпаття, Василь Вірастюк, довибори, Микола Тищенко, Прикарпаття, Слуга народа

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