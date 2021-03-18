Бюджетная комиссия Киевского горсовета создала рабочую группу, которая должна наработать четкий механизм запрета участия россиян и российского бизнеса в разработке и реализации городских проектов.

Об этом сообщила депутат “Европейской Солидарности” в Киевсовете Людмила Ковалевская, которую цитирует пресс-служба политсилы.

Она отметила, что в условиях российской агрессии на Донбассе и аннексии Крыма столица не может позволять российским инвесторам участвовать в проектах, которые финансируются за счет городских средств.

“Сейчас на наше рассмотрение предложен документ, согласно которому запрет распространяется и на субъекты хозяйствования, которые находятся под контролем россиян, и на юридические лица, в уставных капиталах которых есть доля РФ. Рабочая группа должна детально все проанализировать и включить в список также подсанкционных лиц. Кроме того, мы четко должны понимать конечных владельцев предприятий, которые хотят работать на территории столицы”, – отметила Ковалевская, которая является первым заместителем главы бюджетной комиссии Киевсовета.

Она выразила надежду, что киевские депутаты вместе с профильными департаментами КГГА и юристами оперативно обработают эти предложения, и уже на ближайшем пленарном заседании проект решения вынесут на рассмотрение Киевсовета.

Ковалевская также напомнила, что в 2019 году Киевсовет установил запрет на передачу коммунального имущества и земли юридическим лицам, в уставном капитале которых доля государства-агрессора России составляет более 25% или конечным бенефициаром которых является государство-агрессор.

Депутат подчеркнула, что теперь нужно “в целом перекрыть доступ российскому бизнесу к возможности обогащения за счет Киева и киевлян”.

“Позиция “Европейской Солидарности” в этом вопросе однозначна – никаких отношений с государством-агрессором”, – подытожила Ковалевская.

Российские проекты и столица

Как известно, ранее в Киевсовете зарегистрировали проект решения о запрете финансирования городских проектов средствами, что имеют российское происхождение.

В частности, речь шла о проекте мемориала “Бабий Яр” скандального российского режиссера Ильи Хржановского. Вопрос, касающийся этого проекта, планировали рассмотреть 11 февраля, но он был снят с повестки дня.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” в Украине основали в 2016 году. По плану в 2023 году на месте урочища Бабий Яр в Киеве должны открыть мемориал с музеем и исследовательской зоной.

Однако проект раскритиковали за то, что “он финансируется российскими олигархами Михаилом Фридманом и Германом Ханом”. Они решили поставить руководителем Илью Хржановского (российского режиссера фильма “Дау. Дегенерация”).

В апреле прошлого года в Сети разгорелся громкий скандал из-за привлечения к съемкам фильма “Дау. Дегенерация” Хржановского младенцев из украинских детских домов.

На фоне скандала всплыло, что Хржановский также является художественным руководителем Мемориального центра “Бабий Яр”. Началось публичное обсуждение предложенной им концепции мемориала.

В ее основе “сочетание перформативних и исследовательских практик”. Главная цель таких практик — “взгляд человека на себя сквозь гиперреальность”. Для этого посетитель будущего музея должен пройти через такие пространства как “зона личных историй”, “историческая нарративная зона Бабий Яр”, “ритуальная столовая” или же “молитвенная зал”. На посетителя должны влиять звуки и запахи, ощущение влажности и неуверенность относительно длины маршрута.

Какой-то отрезок маршрута придется пройти в полном молчании, но при этом и сделать свой “этический выбор”, по примеру “Стэнфордского тюремного эксперимента”, или же экспериментов “доброго самаритянина” или “апатичного наблюдателя”. Внесенные Хржановским идеи вызывают множество этических вопросов, как и и его фильм “Дау. Дегенерация”. Почему — #Буквы рассказывали в материале.

После скандала несколько десятков культурных деятелей и народные депутаты обращались к Мемориальному центру “Бабий Яр” с требованием уволить скандального режиссера с должности художественного руководителя.

Из-за ситуации вокруг режиссера с РФ бывший главный историк проекту Мемориального центра “Бабий Яр” Карел Беркгоф заявил, что больше не может публично поддерживать его “по этическим соображениям”.

Сам Хржановский ответил на критику: по его мнению, скандалы вокруг его проектов устраивает “преступная группа”.

“В России это делает государство, а в Украине — группа лиц, которым больше подходит название “организованная преступная группа”. Люди, которые подогревают скандалы и инсинуации вокруг проекта, отбрасывают Украину от ее европейского пути в средневековье”, — заявил Хржановский.

В конце июля состоялась веб-конфереция при участии президента Украины Владимира Зеленского, мэра Киева Виталия Кличко, членов наблюдательного совета фонда “Мемориал Холокоста “Бабий Яр” и международных партнеров, посвященная строительству мемориала. Отметим, что одним из членов наблюдательного совета является брат мэра столицы Владимир Кличко.

Во время встречи Зеленский выступил в поддержку проекту мемориала.

При этом в пресс-релизе Мемориального центра не было указано, о каком именно проекте идет речь. Бывший глава Института национальной памяти, нардеп от “Европейской Солидарности” Владимир Вятрович объяснил, что глава государства поддержал альтернативный проект мемориализации Бабьего Яра, предложенный Хржановским.