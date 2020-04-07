Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ограничения, введенные Кабинетом Министров на время карантина, касаются всех, в том числе и спортсменов.

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге, комментируя запрет заниматься спортом на специальных площадках.

Кличко, подчеркнул, что спортсмены, так же, как и другие люди, не защищены от коронавируса.

“Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом, как профессиональному спортсмену. Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса – это не так! Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь”, – заявил мэр столицы.

В связи с этим он уточнил, что исключений “для суперактивных” граждан во время карантина быть не может.

“Ограничения, которые ввело Правительство, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, моржей и других суперактивных нет! Даже профессиональные спортсмены прекратили сейчас свои тренировки. Даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией с коронавирусом в мире”, – сообщил Кличко.

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(На видео – с 8:24)

Что известно о карантинных мерах в Украине

С 6 апреля начали действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

Так, запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, доступные или открытые для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Согласно закону, улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом. В то же время органы местной власти могут дополнять список общественных мест по своему усмотрению. Так сделали власти Киева, которые обязали жителей столицы носить маски или респираторы на улицах и придомовых территориях.

Также запрещено ходить более чем по двое.

Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок.

Не допускается проведение всех массовых мероприятий.

Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости. Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.