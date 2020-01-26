Об этом сообщает агентство Reuters.
Еще в пятницу шанхайское правительство заявило, что “Диснейленд” будет закрыт с субботы.
Напомним, что сейчас в стране отмечают китайский Новый год, а это период, когда в общественных местах, в парках развлечений обычно полно туристов.
По состоянию на 25 января Китай подтвердил 1 975 случаев заражения новым коронавирусом пациентов, в то время как число смертей от этого вируса возросло до 56.
Вирус распространился на китайские города, включая Пекин и Шанхай, а также в Соединенные Штаты, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
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