По состоянию на 18 марта в Украине подтверждено более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и вдвое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 15 053 человек: в частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

В больницы были госпитализированы еще 4376 человек.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

В течение суток умерли 267 пациентов. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 29 253 человека. Выздоровели за сутки 6514 пациентов. За все время коронавирус преодолели 1 млн 244 тыс. 190 пациентов.

Всего в Украине было выявлено 1 504 076 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 118 780 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР – 53 039, методом ИФА – 21 782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 43 959).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 520 тыс 147 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1092 случая за сутки; всего выявлено 149 923 случая – 2991 пациент умер, 100 423 выздоровели;

• Винницкая область – 751 случай за сутки; всего зафиксировано 48 814 случаев – 822 пациента умерли, 31 236 выздоровели;

• Волынская область – 330 случаев за сутки; всего подтверждено 43 258 случаев – 694 пациента умерли, 39 025 выздоровели;

• Днепропетровская область – 655 случаев за сутки; за все время диагностировано 80 874 случая – 2160 человек умерли, 71 576 выздоровели;

• Донецкая область – 651 случай за сутки; за время эпидемии выявлено 51 935 случаев – 1160 человек умерли, 45 750 вылечились;

• Житомирская область – 1398 случаев за сутки; всего зафиксировано 62 203 случая – 1003 человека умерли, 47 596 выздоровели;

• Закарпатская область – 614 случаев за сутки; всего подтверждено 48 933 случая – 1146 человек умерли, 35 611 выздоровели;

• Запорожская область – 428 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 73 093 случая – 1279 человек умерли, 67 438 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 559 случаев за сутки; за все время выявлено 74 693 случая – 1490 человек умерли, 55 511 выздоровели;

• Киевская область – 727 случаев за сутки; всего зафиксировано 84 467 случаев – 1398 человек умерли, 73 625 выздоровели;

• Кировоградская область – 149 случаев за сутки; всего подтверждено 11 640 случаев – 423 пациента умерли, 8583 выздоровели;

• Луганская область – 74 случая за сутки; за все время диагностировано 15 920 случаев – 498 человек скончались, 14 515 выздоровели;

• Львовская область – 1092 случая за сутки; всего выявлено 90 100 случаев – 2442 пациента умерли, 74 026 выздоровели;

• Николаевская область – 424 случая за сутки; всего зафиксировано 47 094 случая – 897 человек скончались, 39 790 выздоровели;

• Одесская область – 997 случаев за сутки; всего подтверждено 94 872 случая – 1587 человек умерли, 81 505 выздоровели;

• Полтавская область – 394 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 49 560 случаев – 1052 пациента умерли, 43 823 вылечились;

• Ровенская область – 390 случаев за сутки; за все время диагностировано 52 497 случаев – 667 человек скончались, 48 952 выздоровели;

• Сумская область – 570 случаев за сутки; всего зафиксировано 52 374 случая – 747 человек скончались, 47 828 выздоровели;

• Тернопольская область – 692 случая за сутки; всего выявлено 48 134 случая – 673 пациента умерли, 41 655 выздоровели;

• Харьковская область – 732 случая за сутки; за все время подтверждено 92 242 случая – 1766 человек умерли, 80 305 выздоровели;

• Херсонская область – 96 случаев за сутки; всего выявлено 22 547 случаев – 671 пациент умер, 20 802 выздоровели;

• Хмельницкая область – 800 случаев за сутки; за время эпидемии зафиксировано 54 616 случаев – 987 человек скончались, 47 464 выздоровели;

• Черкасская область – 367 случаев за сутки; всего подтверждено 51 974 случая – 686 человек скончались, 47 230 выздоровели;

• Черновицкая область – 596 случаев за сутки; всего выявлено 64 014 случаев – 1207 человек умерли, 47 615 вылечились;

• Черниговская область – 475 случаев в сутки; всего зафиксировано 38 299 случаев – 807 человек скончались, 32 306 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 17 марта в Украине были привиты 9832 человека.

С начала кампании по вакцинации привито 81 755 человек. Из них получили 1 дозу – 81 754 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 17 марта:

• Винницкая область – 440 прививок;

• Волынская область – 330 прививок;

• Днепропетровская область – 490 прививок;

• Донецкая область – 620 прививок;

• Житомирская область – 220 прививок;

• Закарпатская область – 310 прививок;

• Запорожская область – 270 прививок;

• Ивано-Франковская область – 432 прививки;

• Киевская область – 670 прививок;

• Кировоградская область – 260 прививок;

• Луганская область – 430 прививок;

• Львовская область – 610 прививок;

• г. Киев – 880 прививок;

• Николаевская область – 250 прививок;

• Одесская область – 290 прививок;

• Полтавская область – 370 прививок;

• Ровенская область – 270 прививок;

• Сумская область – 440 прививок;

• Тернопольская область – 370 прививок;

• Харьковская область – 290 прививок;

• Херсонская область – 560 прививок;

• Хмельницкая область – 270 прививок;

• Черновицкая область – 260 прививок;

• Черниговская область – 180 прививок;

• Черкасская область – 320 прививок.

Прививки осуществлялись 193 мобильными бригадами по иммунизации.

По состоянию на 17 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 282 260 человек.