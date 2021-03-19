По состоянию на 19 марта в Украине подтверждено более 15,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и втрое меньше выздоровлений за сутки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины и системы мониторинга аппарата СНБО.

Так, за сутки коронавирус обнаружили у 15 850 человек: в частности, заболели 830 детей и 401 медработник.

В больницы были госпитализированы еще 4444 человека.

За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано: в г. Киев (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

В течение суток умерли 262 пациента. За время эпидемии от осложнений COVID-19 умерли 29 515 человек. Выздоровели за сутки 4592 пациента. За все время коронавирус преодолели 1 млн 248 тыс. 782 пациента.

Всего в Украине было выявлено 1 519 926 случаев заражения коронавирусом.

За сутки было сделано 115 274 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР – 53 379, методом ИФА – 21 241, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 654).

За время эпидемии в Украине сделано 7 млн 573 тыс. 737 ПЦР-тестирований.

Ситуация по регионам Украины следующая:

• г. Киев – 1210 случаев за сутки; всего выявлено 151 133 случая – 3015 человек умерли, 100 804 выздоровели;

• Винницкая область – 948 случаев за сутки; всего зафиксировано 49 762 случая – 837 человек скончались, 31 477 выздоровели;

• Волынская область – 348 случаев за сутки; всего подтверждено 43 606 случаев – 702 пациента умерли, 39 193 вылечились;

• Днепропетровская область – 716 случаев за сутки; за все время диагностировано 81 590 случаев – 2180 человек умерли, 71 830 выздоровели;

• Донецкая область – 671 случай за сутки; за время эпидемии выявлено 52 606 случаев – 1161 пациент умер, 45 887 выздоровели;

• Житомирская область – 913 случаев за сутки; всего зафиксировано 63 116 случаев – 1021 пациент умер, 47 913 случаев;

• Закарпатская область – 546 случаев за сутки; за все время подтверждено 49 479 случаев – 1161 пациент умер, 36 046 вылечились;

• Запорожская область – 408 случаев за сутки; за время эпидемии диагностировано 73 501 случай – 1288 человек умерли, 67 537 выздоровели;

• Ивано-Франковская область – 506 случаев за сутки; всего выявлено 75 199 случаев – 1511 пациентов умерли, 55 756 выздоровели;

• Киевская область – 1134 случая за сутки; всего зафиксировано 85 601 случаев – 1425 человек умерли, 73 978 выздоровели;

• Кировоградская область – 158 случаев за сутки; всего подтверждено 11 798 случаев – 427 человек скончались, 8611 выздоровели;

• Луганская область – 147 случаев за сутки; всего диагностировано 16 067 случаев – 499 человек скончались, 14 543 вылечились;

• Львовская область – 1140 случаев за сутки; за время эпидемии выявлено 91 240 случаев – 2449 человек умерли, 74 320 выздоровели;

• Николаевская область – 419 случаев за сутки; за все время зафиксировано 47 513 случаев – 906 человек скончались, 39 919 вылечились;

• Одесская область – 935 случаев за сутки; всего подтверждено 95 807 случаев – 1595 человек умерли, 81 551 выздоровели;

• Полтавская область – 543 случая за сутки; всего диагностировано 50 103 случая – 1066 человек умерли, 43 931 выздоровели;

• Ровенская область – 443 случая за сутки; за время эпидемии выявлено 52 940 случаев – 676 человек скончались, 49 098 выздоровели;

• Сумская область – 489 случаев за сутки; за все время подтверждено 52 863 случая – 749 человек скончались, 47 941 выздоровели;

• Тернопольская область – 628 случаев за сутки; всего диагностировано 48 762 случая – 678 человек умерли, 41 912 выздоровели;

• Харьковская область – 1085 случаев за сутки; всего выявлено 93 327 случаев – 1776 человек умерли, 80 472 выздоровели;

• Херсонская область – 141 случай за сутки; всего зафиксировано 22 688 случаев – 671 пациент умер, 20 830 выздоровели;

• Хмельницкая область – 855 случаев за сутки; всего подтверждено 55 471 случай – 1003 пациента умерли, 47 786 выздоровели;

• Черкасская область – 536 случаев за сутки; всего диагностировано 52 510 случаев – 691 пациент умер, 47 319 выздоровели;

• Черновицкая область – 584 случая за сутки; за время эпидемии зафиксировано 64 598 случаев – 1219 человек умерли, 47 782 выздоровели;

• Черниговская область – 347 случаев за сутки; за все время выявлено 38 646 случаев – 809 человек скончались, 32 346 выздоровели.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей отсутствуют.

Ситуация с вакцинацией

В течение 18 марта в Украине было привито 10 959 человек.

С начала кампании по вакцинации привито 92 714 человек. Из них получили 1 дозу – 92 713 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах 18 марта:

• Винницкая область – 280 прививок;

• Волынская область – 410 прививок;

• Днепропетровская область – 580 прививок;

• Донецкая область – данных в МОЗ не указали;

• Житомирская область – 110 прививок;

• Закарпатская область – 700 прививок;

• Запорожская область – 250 прививок;

• Ивано-Франковская область – 569 прививок;

• Киевская область – 640 прививок;

• Кировоградская область – 260 прививок;

• Луганская область – 450 прививок;

• Львовская область – 610 прививок;

• г. Киев – 890 прививок;

• Николаевская область – 330 прививок;

• Одесская область – 330 прививок;

• Полтавская область – 440 прививок;

• Ровенская область – 250 прививок;

• Сумская область – 350 прививок;

• Тернопольская область – 650 прививок;

• Харьковская область – 300 прививок;

• Херсонская область – 770 прививок;

• Хмельницкая область – 260 прививок;

• Черновицкая область – 200 прививок;

• Черниговская область – 250 прививок;

• Черкасская область – 500 прививок.

Прививки проводились 210 мобильными бригадами по иммунизации.

По состоянию на 18 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 290 785 человек.