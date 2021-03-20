Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.
Так, за добу коронавірус виявили у 15 292 людей: зокрема, захворіли 797 дітей та 367 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували ще 4 369 людей.
За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) та Одеській (1037) областях.
Протягом доби померли 260 пацієнтів. За час епідемії від ускладнень COVID-19 померли 29 775 людей.
Одужали за добу 5 190 пацієнтів. За весь час коронавірус подолали 1 млн 253 тис. 972 пацієнта.
Всього в Україні було виявлено 1 535 218 випадків зараження коронавірусом.
За добу було зроблено 114 719 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 50 800, методом ІФА – 23 398, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 521).
За час епідемії в Україні зроблено 7 млн 624 тис. 537 ПЛР-тестувань.
Ситуація по регіонах України наступна:
• м. Київ – 1 070 випадків за добу; всього виявлено 152 203 випадки – 3034 пацієнта померли, 101 218 одужали;
• Вінницька область – 823 випадки за добу; всього зафіксовано 50 585 випадків – 852 пацієнта померли, 31 662 одужали;
• Волинська область – 240 випадків за добу; всього підтверджено 43 846 випадків – 707 людей померли, 39 262 одужали;
• Дніпропетровська область – 1 104 випадки за добу; за весь час діагностовано 82 694 випадки – 2201 пацієнт помер, 72 072 одужали;
• Донецька область – 583 випадки за добу; за час епідемії виявлено 53 189 випадків – 1161 пацієнт помер, 46 082 одужали;
• Житомирська область – 1 082 випадок за добу; всього зафіксовано 64 198 випадків – 1034 пацієнта померли, 47 954 одужали;
• Закарпатська область – 366 випадків за добу; всього підтверджено 49 845 випадків – 1172 пацієнта померли, 36 496 одужали;
• Запорізька область – 485 випадків за добу; всього діагностовано 73 986 випадків – 1302 пацієнта померли, 67 717 одужали;
• Івано-Франківська область – 410 випадків за добу; за весь час виявлено 75 609 випадків – 1535 людей померли, 56 250 одужали;
• Київська область – 1 036 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 86 637 випадків – 1438 людей померли, 74 375 одужали;
• Кіровоградська область – 137 випадків за добу; всього підтверджено 11 935 випадків – 431 пацієнт помер, 8644 вилікувалися;
• Луганська область – 115 випадків за добу; всього діагностовано 16 182 випадки – 500 людей померли, 14 572 одужали;
• Львівська область – 1 180 випадків за добу; за час епідемії виявлено 92 420 випадків – 2474 людини померли, 74 772 одужали;
• Миколаївська область – 408 випадків за добу; за весь час зафіксовано 47 921 випадок – 920 людей померли, 40 229 одужали;
• Одеська область – 1 037 випадків за добу; всього підтверджено 96 844 випадки – 1606 людей померли, 81 551 одужали;
• Полтавська область – 400 випадків за добу; всього діагностовано 50 503 випадки – 1072 пацієнта померли, 44 089 вилікувалися;
• Рівненська область – 432 випади за добу; всього виявлено 53 372 випадки – 684 пацієнта померли, 49 233 одужали;
• Сумська область – 564 випадки за добу; всього зафіксовано 53 427 випадків – 749 людей померли, 48 039 одужали;
• Тернопільська область – 598 випадків за добу; всього діагностовано 49 360 випадків – 686 людей померли, 42 181 одужали;
• Харківська область – 754 випадки за добу; за час епідемії підтверджено 94 081 випадок – 1791 пацієнт помер, 80 685 одужали;
• Херсонська область – 90 випадків за добу; за весь час виявлено 22 778 випадків – 673 пацієнта померли, 20 877 одужали;
• Хмельницька область – 871 випадок за добу; всього зафіксовано 56 342 випадки – 1016 людей померли, 47 995 одужали;
• Черкаська область – 582 випадки за добу; всього підтверджено 53 092 випадки – 692 пацієнта померли, 47 551 одужали;
• Чернівецька область – 539 випадків за добу; всього діагностовано 65 137 випадків – 1234 пацієнта померли, 47 969 одужали;
• Чернігівська область – 386 випадків за добу; за весь час виявлено 39 032 випадки – 811 людей померли, 32 497 одужали.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.
Ситуація з вакцинацією
Протягом 19 березня в Україні було щеплено 11 628 людей.
Від початку кампанії з вакцинації щеплено 104 342 людини. Із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
Кількість щеплень, проведених у регіонах 19 березня:
• Вінницька область – 210 щеплень;
• Волинська область – 270 щеплень;
• Дніпропетровська область – 820 щеплень;
• Донецька область – 620 щеплень;
• Житомирська область – 160 щеплень;
• Закарпатська область – 320 щеплень;
• Запорізька область – 350 щеплень;
• Івано-Франківська область – 458 щеплень;
• Київська область – 820 щеплень;
• Кіровоградська область – 290 щеплень;
• Луганська область – 250 щеплень;
• Львівська область – 790 щеплень;
• м. Київ – 1050 щеплень;
• Миколаївська область – 500 щеплень;
• Одеська область – 390 щеплень;
• Полтавська область – 480 щеплень;
• Рівненська область – 360 щеплень;
• Сумська область – 500 щеплень;
• Тернопільська область – 560 щеплень;
• Харківська область – 420 щеплень;
• Херсонська область – 530 щеплень;
• Хмельницька область – 400 щеплень;
• Чернівецька область – 260 щеплень;
• Чернігівська область – 350 щеплень;
• Черкаська область – 470 щеплень.
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
Станом на 19 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 297 742 людини.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.