Станом на 22 квітня в Україні підтверджено понад 16 тисяч нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 та на 2,5 тис. більше одужань за добу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України та системи моніторингу апарату РНБО.

Так, за добу коронавірус виявили у 16 235 людей. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували ще 3 904 людини.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована: у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.

Протягом доби від ускладнень COVID-19 померли 470 людей. За весь час епідемії померли 41 266 людей. Одужали за добу 18 831 пацієнт. За весь час коронавірус подолали 1 млн 533 тис. 303 пацієнти.

Всього в Україні було виявлено 1 млн 990 тис. 353 випадки зараження коронавірусом.

За добу було зроблено 101 981 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР – 46 516, методом ІФА – 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 821).

За час епідемії в Україні зроблено 9 млн 089 тис. 301 ПЛР-тестування.

Ситуація по регіонах України наступна:

• м. Київ – 1 673 випадки за добу; всього виявлено 188 869 випадків – 4341 пацієнт помер, 117 803 одужали;

• Вінницька область – 448 випадків за добу; всього зафіксовано 66 204 випадки – 1434 пацієнта померли, 46 639 одужали;

• Волинська область – 455 випадків за добу; всього підтверджено 54 737 випадків – 936 людей померли, 45 968 одужали;

• Дніпропетровська область – 976 випадків за добу; за час епідемії діагностовано 113 902 випадки – 3044 пацієнта померли, 89 694 одужали;

• Донецька область – 847 випадків за добу; за весь час зафіксовано 74 450 випадків – 1596 людей померли, 56 803 одужали;

• Житомирська область – 544 випадки за добу; всього виявлено 82 062 випадки – 1511 пацієнтів померли, 62 663 одужали;

• Закарпатська область – 208 випадків за добу; всього підтверджено 59 197 випадків – 1492 пацієнта померли, 50 335 одужали;

• Запорізька область – 995 випадків за добу; всього діагностовано 91 976 випадків – 1749 людей померли, 72 633 одужали;

• Івано-Франківська область – 184 випадки за добу; всього виявлено 83 031 випадок – 1914 пацієнтів померли, 75 062 одужали;

• Київська область – 877 випадків за добу; за весь час зафіксовано 114 540 випадків – 2178 людей померли, 90 789 одужали;

• Кіровоградська область – 210 випадків за добу; за час епідемії підтверджено 16 746 випадків – 594 пацієнта померли, 10 284 одужали;

• Луганська область – 304 випадки за добу; всього діагностовано 21 883 випадки – 653 пацієнта померли, 17 153 одужали;

• Львівська область – 804 випадки за добу; за весь час виявлено 125 170 випадків – 3116 людей померли, 92 797 одужали;

• Миколаївська область – 449 випадків за добу; за час епідемії зафіксовано 60 535 випадків – 1495 людей померли, 47 883 одужали;

• Одеська область – 844 випадки за добу; всього підтверджено 129 132 випадки – 2326 людей померли, 91 444 одужали;

• Полтавська область – 807 випадків за добу; всього діагностовано 67 867 випадків – 1432 пацієнта померли, 55 612 одужали;

• Рівненська область – 563 випадки за добу; всього виявлено 68 401 випадок – 959 людей померли, 58 028 одужали;

• Сумська область – 700 випадків за добу; всього зафіксовано 70 204 випадки – 1042 пацієнта померли, 58 229 одужали;

• Тернопільська область – 357 випадків за добу; всього підтверджено 64 024 випадки – 1005 людей померли, 53 792 одужали;

• Харківська область – 1 333 випадки за добу; всього діагностовано 129 136 випадків – 2497 людей померли, 99 335 одужали;

• Херсонська область – 337 випадків за добу; за час епідемії виявлено 29 568 випадків – 853 пацієнта померли, 23 673 одужали;

• Хмельницька область – 870 випадків за добу; за весь час виявлено 80 441 випадок – 1519 людей померли, 63 474 одужали;

• Черкаська область – 695 випадків за добу; всього зафіксовано 70 955 випадків – 938 людей померли, 56 489 одужали;

• Чернівецька область – 235 випадків за добу; всього підтверджено 76 007 випадків – 1590 людей померли, 57 583 одужали;

• Чернігівська область – 520 випадків за добу; всього діагностовано 51 316 випадків – 1052 пацієнта померли, 39 138 одужали.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей відсутні.

Ситуація з вакцинацією

Протягом 21 квітня в Україні було щеплено 14 044 людини.

Від початку кампанії з вакцинації щеплено 491 877 людей. З них отримали 1 дозу – 491 875 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість щеплень, зроблених у регіонах 21 квітня:

• м. Київ – 1 329 щеплень;

• Вінницька область – 540 щеплень;

• Волинська область – 571 щеплення;

• Дніпропетровська область – 691 щеплення;

• Донецька область – 486 щеплень;

• Житомирська область – 512 щеплень;

• Закарпатська – 472 щеплення;

• Запорізька область – 763 щеплення;

• Івано-Франківська область – 526 щеплень;

• Київська область – 449 щеплень;

• Кіровоградська область – 263 щеплення;

• Луганська область – 231 щеплення;

• Львівська область – 792 щеплення;

• Миколаївська область – 354 щеплення;

• Одеська область – 1 017 щеплень;

• Полтавська область – 656 щеплень;

• Рівненська область – 496 щеплень;

• Сумська область – 506 щеплень;

• Тернопільська область – 325 щеплень;

• Харківська область – 562 щеплення;

• Херсонська область – 543 щеплення;

• Хмельницька область – 674 щеплення;

• Черкаська область – 441 щеплення;

• Чернівецька область – 496 щеплень;

• Чернігівська область – 349 щеплень.

Вакцинація здійснювалася 264 мобільними бригадами з імунізації та 437 пунктами щеплення.

Станом на 21 квітня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 482 391 людина.