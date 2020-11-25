Киевский апелляционный суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Анатолия Бондаренко против президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд оставил без изменений решение Печерского райсуда Киева от 1 октября, который отказал Бондаренко в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Раньше мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Владимира Зеленского, который назвал его “бандитом”.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.