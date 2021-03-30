Полиция открыла еще 2 уголовных производства по факту акции на Банковой

Полиция открыла еще два новых уголовных производства по факту акции протеста под Офисом президента в Киеве 20 марта.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, выступая в Верховной Раде, сообщают #Буквы.

Полиция начала расследование по факту надругательства над государственными символами и изготовление и распространение нацистской символики.

“По факту этих событий начато досудебное расследование по четырем статьям Уголовного Кодекса Украины: хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, умышленное уничтожение или повреждение имущества; надругательство над государственными символами, изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима”, – сообщил Клименко.

Клименко заявил, что по подсчетам правоохранителей, участие в акции протеста приняли 1500 человек, 5% из них совершали активные агрессивные действия.

Он добавил, что подозрения вручили семи участникам протестной акции.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.