Полиция открыла еще 2 уголовных производства по факту акции на Банковой

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, выступая в Верховной Раде, сообщают #Буквы.
Полиция начала расследование по факту надругательства над государственными символами и изготовление и распространение нацистской символики.
“По факту этих событий начато досудебное расследование по четырем статьям Уголовного Кодекса Украины: хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, умышленное уничтожение или повреждение имущества; надругательство над государственными символами, изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима”, – сообщил Клименко.
Клименко заявил, что по подсчетам правоохранителей, участие в акции протеста приняли 1500 человек, 5% из них совершали активные агрессивные действия.
Он добавил, что подозрения вручили семи участникам протестной акции.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.