Такое заявление сделал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.
“Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины” продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодняшний день не является подтвержденной”, – подчеркнул Зеленский.
В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить все данные и доказательства, касающиеся катастрофы.
“Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин”, – отметил глава государства.
Зеленский уточнил, что сегодня проведет разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.
“Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов”, – подытожил он.
Стоит отметить, что пользователи Сети в комментариях к посту Зеленского отмечают, что заявления Дональда Трампа, Джастина Трюдо и Бориса Джонсона по поводу авиакатастрофы выглядели более убедительными. Также у Зеленского поинтересовались, вернулся ли уже глава СБУ Иван Баканов с отдыха во Франции и где сам глава государства находился в течение суток после трагедии с самолетом.
Кроме того, пользователи в комментариях провели аналогии с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в рамках которого доказательства не подвергались сомнениям со стороны Банковой.
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.