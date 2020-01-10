Версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена.

Такое заявление сделал в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

“Сегодня комиссия по расследованию причин катастрофы самолета компании “Международные авиалинии Украины” продолжает работу. Украинские специалисты вовлечены в этот процесс. Мы ожидаем, что им будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодняшний день не является подтвержденной”, – подчеркнул Зеленский.

В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить все данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

“Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин”, – отметил глава государства.

Зеленский уточнил, что сегодня проведет разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео.

“Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов”, – подытожил он.

Стоит отметить, что пользователи Сети в комментариях к посту Зеленского отмечают, что заявления Дональда Трампа, Джастина Трюдо и Бориса Джонсона по поводу авиакатастрофы выглядели более убедительными. Также у Зеленского поинтересовались, вернулся ли уже глава СБУ Иван Баканов с отдыха во Франции и где сам глава государства находился в течение суток после трагедии с самолетом.

Кроме того, пользователи в комментариях провели аналогии с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, в рамках которого доказательства не подвергались сомнениям со стороны Банковой.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.