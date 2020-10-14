Парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеша) утвердил оппозиционера Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны. На днях его освободили из СИЗО протестующие.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Депутаты на заседании Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны.

Также парламентарии поддержали проект программы правительства Жапарова, его структуру и состав.

Кандидатуру Жапарова поддержали 83 присутствующих депутата.

Отметим, 10 октября все 120 депутатов Жогорку Кенеша проголосовали за избрание Жапарова на пост нового премьер-министра. Однако президент Сооронбай Жээнбеков отказался утверждать новое правительство.

Что известно о Садыре Жапарове?

Садыр Жапаров — кыргызстанский политический деятель. Ранее он неоднократно был депутатом (в 2005-2007 годах и 2010-2013 годах), советником президента и занимал руководящие должности в Национальном агентстве Кыргызстана по предупреждению коррупции.

В 2017 году Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году, участники которого требовали национализировать золоторудное месторождение Кумтор, и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева. Жапаров не признавал вину.

В 2018 году его Жапарова был осужден на 11 лет. Он отбывал наказание до момента освобождения протестующими в начале октября 2020 года.

Что происходит в Кыргызстане?

5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.

Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.

На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны с три дня – 9 октября.

Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.

Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.