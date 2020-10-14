Об этом сообщается на сайте парламента.
Депутаты на заседании Жогорку Кенеша утвердили кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра страны.
Также парламентарии поддержали проект программы правительства Жапарова, его структуру и состав.
Кандидатуру Жапарова поддержали 83 присутствующих депутата.
Отметим, 10 октября все 120 депутатов Жогорку Кенеша проголосовали за избрание Жапарова на пост нового премьер-министра. Однако президент Сооронбай Жээнбеков отказался утверждать новое правительство.
Что известно о Садыре Жапарове?
Садыр Жапаров — кыргызстанский политический деятель. Ранее он неоднократно был депутатом (в 2005-2007 годах и 2010-2013 годах), советником президента и занимал руководящие должности в Национальном агентстве Кыргызстана по предупреждению коррупции.
В 2017 году Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году, участники которого требовали национализировать золоторудное месторождение Кумтор, и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева. Жапаров не признавал вину.
В 2018 году его Жапарова был осужден на 11 лет. Он отбывал наказание до момента освобождения протестующими в начале октября 2020 года.
Что происходит в Кыргызстане?
5 октября в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
Уже 6 октября Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала результаты парламентских выборов недействительными.
На фоне протестов бывший премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов ушел в отставку. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра и правительства страны с три дня – 9 октября.
Был назначен новый временный глава правительства — им стал освобожденный из колонии протестующими Садыр Жапаров.
Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку. Однако уже через два дня вернулся к работе.
- 9 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения. В столицу республики ввели войска и объявили комендантский час.
- 10 октября во Кыргызстане задержали бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в рамках дела об организации массовых беспорядков. Его, как и Жапарова, был освобожден во время протестов.