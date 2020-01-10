Об этом он сообщил журналистам, информирует американский телеканал CNN.
Моррисон считает, что самолет был сбит непреднамеренно.
“Австралия получила разведывательную информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты”, – подчеркнул он.
По его словам, крушение самолета МАУ “не предполагает умышленных действий”.
“Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку”, – добавил Моррисон.
Он призвал провести независимое расследование трагедии, информирует The Guardian.
По словам премьера Австралии, к “черным ящикам” с самолета МАУ должны быть допущены следователи из других стран, не только из Ирана.
“Очень важно, чтобы в отношении этого ужасного происшествия было проведено полное и прозрачное расследование. Это должно включать усилия по восстановлению информации с “черных ящиков”, – заявил политик.
Австралия является частью сети обмена разведданными Five Eyes, наряду с США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией.
Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Американская разведка считает, что авиарейс украинской компании МАУ, разбившийся под Тегераном вскоре после взлета, мог быть по ошибке сбит иранской ракетой, поскольку авиакатастрофа произошла вскоре после того, как Иран обстреливал военные базы в Ираке, где размещались американские солдаты.
- Американский телеканал CNN сообщил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.
- Президент США Дональд Трамп также намекнул, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой “земля-воздух”. Аналогичную информацию сообщил и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о том, что самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. Он призвал предоставить доказательства, касающиеся катастрофы.