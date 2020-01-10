Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у его страны также есть подтверждение попадания ракеты в самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ.

Об этом он сообщил журналистам, информирует американский телеканал CNN.

Моррисон считает, что самолет был сбит непреднамеренно.

“Австралия получила разведывательную информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты”, – подчеркнул он.

По его словам, крушение самолета МАУ “не предполагает умышленных действий”.

“Это просто ужасное, ужасное событие, и мы предоставим любую возможную поддержку”, – добавил Моррисон.

Он призвал провести независимое расследование трагедии, информирует The Guardian.

По словам премьера Австралии, к “черным ящикам” с самолета МАУ должны быть допущены следователи из других стран, не только из Ирана.

“Очень важно, чтобы в отношении этого ужасного происшествия было проведено полное и прозрачное расследование. Это должно включать усилия по восстановлению информации с “черных ящиков”, – заявил политик.

Австралия является частью сети обмена разведданными Five Eyes, наряду с США, Великобританией, Канадой и Новой Зеландией.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.