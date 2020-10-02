Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” сообщил вице-премьер-министр Олег Уруский.

Вице-премьер отметил, что бортовые самописцы были изъяты и арестованы. Перед тем, как они были доставлены в военную прокуратуру, вся информация была считана и передана комиссии для рассмотрения и дешифрования.

Сейчас процесс дешифровки, по его словам, уже завершен.

“На сегодня можно сказать, что процесс дешифровки закончен. Члены комиссии продолжают работать. Последний доклад, прозвучавший сегодня утром, свидетельствовал о том, что восстановлена ​​почти половина полета. Подошли к установлению параметров полета до второго разворота”, — сказал Уруский.

Катастрофа Ан-26

Самолет разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета Воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский.

ХНУ Воздушных сил опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, которая произошла накануне.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26 разбился, скорее всего, из-за того, что зацепился крылом за землю.

Также стало известно, что экипажу военного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Государственное бюро расследований проверяет четыре версии причин авиакатастрофы военного самолета Ан-26 в Харьковской области.

К тому же следственная группа назначила уже более 50 экспертиз по делу об авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области. В состав группы входят более 50 следователей. Тем временем одна из камер наблюдения, установленная на высотном здании в Чугуеве, сняла момент падения самолета с курсантами.

28 сентября вице=премьер-министр Олег Уруский заявил, что расшифровка бортовых самописцев началась 27 сентября и продлится 3-5 дней под руководством ГБР.