В Луганской области, где уже несколько дней бушуют масштабные пожары, волонтеры пытаются спасти и вывезти в безопасное место животных.

Об этом рассказал в интервью #Буквам очевидец пожаров в Луганской области Александр Шмаль.

По его словам, ситуация с животными катастрофическая.

“С животными просто катастрофа. Если людей во время пожара эвакуировали в Северодонецк, то животных — нет. Потому что погорельцы не могли вывезти с собой коров или свиней. И сейчас уже появляются совершенно ужасные фото, которые показывают, что с этими животными произошло. Волонтеры говорили, что на дорогах подбирают собак и кошек с обгоревшими лапами. Везут их в город. Не знаю, где здесь животных размещают, но как бы ветклиники уже оказывают им помощь. Не знаю, бесплатно ли”, – отметил Александр Шмаль.

Он уточнил, что из-за пожаров большая территория сейчас “закрыта для волонтеров”, и они просто не могут туда попасть.

“И что там — никто не знает. Как только будет возможность — активисты туда поедут вывозить животных. Но также следует понимать, что вывезти скот (коров, свиней и т.д.) волонтеры не смогут”, – рассказал Шмаль.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах (ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64).

Огонь в результате сложных погодных условий (ветер с ураганными порывами до 20 м/с, длительный засушливый период) быстро распространился на значительную территорию. По оценкам, огонь охватил около 9,3 га.

Жители Новоайдарского района области были эвакуированы. В связи с необходимостью эвакуации жителей поселков, пострадавших от пожаров, в Северодонецке приостановили учебный процесс.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек.

Впоследствии стало известно, что погибли 9 человек, еще 14 — госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

“Почти тысяча человек эвакуированы из эпицентров пожаров, произошедших вследствие умышленных вооруженных провокаций со стороны российско-оккупационных войск. Вчера, 30 сентября, противник, применив трассирующие пули, совершил поджог сухой травы на различных участках местности на Луганщине”, — отмечалось в заявлении штаба.