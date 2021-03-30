Об этом сообщают #Буквы.
Во время третьего и последнего внеочередного заседания парламента, состоявшегося 30 марта, были заслушаны руководители Службы безопасности, Госбюро расследований и Нацполиции. Они докладывали о событиях акции под Офисом президента, состоявшейся 20 марта.
Глава Нацпола Игорь Клименко, в частности, продемонстрировал смонтированное видео о событиях того дня. На кадрах видно, как протестующие жгут файеры, выкрикивают различные лозунги, среди которых “Путин х***о”.
Комментируя указанный видеоролик, депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар сказала:
“Услышала там самое страшное — “Путин х***о “. Я надеюсь, что не это под осквернения государственных символов вы подводите, потому, наверное, это государство вы спутали. Далее у меня следующий вопрос…”.
После этого ее прервал спикер ВРУ Дмитрий Разумков, который сказал: “Уважаемые коллеги, давайте выбирать высказывания в стенах Верховной Рады”.
Однако Сюмар с этим замечанием не согласилась.
“Видите, возражения вызывает “Путин х***о”. А я это могу повторить самом деле, понимаете. И в “кино” Нацпол вам это показал!”, — прокомментировала она.
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Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.