На заседании Верховной Рады депутат от "ЕС" Виктория Сюмар и спикер ВРУ Дмитрий Разумков поспорили об уместности употребления "Путин х***о" в стенах парламента.

Об этом сообщают #Буквы.

Во время третьего и последнего внеочередного заседания парламента, состоявшегося 30 марта, были заслушаны руководители Службы безопасности, Госбюро расследований и Нацполиции. Они докладывали о событиях акции под Офисом президента, состоявшейся 20 марта.

Глава Нацпола Игорь Клименко, в частности, продемонстрировал смонтированное видео о событиях того дня. На кадрах видно, как протестующие жгут файеры, выкрикивают различные лозунги, среди которых “Путин х***о”.

Комментируя указанный видеоролик, депутат от “Европейской Солидарности” Виктория Сюмар сказала:

“Услышала там самое страшное — “Путин х***о “. Я надеюсь, что не это под осквернения государственных символов вы подводите, потому, наверное, это государство вы спутали. Далее у меня следующий вопрос…”.

После этого ее прервал спикер ВРУ Дмитрий Разумков, который сказал: “Уважаемые коллеги, давайте выбирать высказывания в стенах Верховной Рады”.

Однако Сюмар с этим замечанием не согласилась.

“Видите, возражения вызывает “Путин х***о”. А я это могу повторить самом деле, понимаете. И в “кино” Нацпол вам это показал!”, — прокомментировала она.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это: