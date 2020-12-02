Верховная Рада Украины одобрила создание Временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Проект постановления № 4262 поддержали 258 нардепов.

Согласно пояснительной записке, основной целью создания ВСК является “осуществление парламентского контроля и проверка сведений по расследованию причин возникновения пожаров в Луганской области в течение 2020 года, действий/бездействия ответственных органов госвласти и исполнительной власти Луганской области”.

Отмечается, что вследствие пожаров в июле 2020 года выгорело около 5000 гектаров леса, погибли 6 человек, сгорело 80 дач и 45 домов (согласно данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям). Ориентировочный размер ущерба составил более 450 млн грн, не учитывая последствий экологического характера.

В пояснительной записке подчеркивается, что после этих пожаров местные власти не предприняли превентивных мер, и 30 сентября вновь возник масштабный лесной пожар. Выгорело 20 тысяч гектаров леса, погибли 11 человек, огнем уничтожено более 600 жилых зданий.

В связи с этим ключевыми целями Временной следственной комиссии будут:

• выяснение реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти;

• исследование эффективности управленческих решений областного управления ГСЧС и Луганской областной военно-гражданской администрации по организации процесса локализации и противодействия пожарам, эвакуации лиц;

• расследование фактов злоупотреблений и/или действий/бездействия руководства облуправления ГСЧС, Луганской ОГА по поводу принятых мер после июльского пожара;

• сбор информации и получение объяснений от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

• инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

Главой ВСК избран народный депутат Руслан Горбенко (“Слуга народа”), а его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа “Довира”). Кроме того, членами ВСК стали еще 6 нардепов.

Срок деятельности ВСК – шесть месяцев со дня ее образования. После этого в зале заседаний Рады должны заслушать отчет.

Что известно о пожарах в Луганской области?

30 сентября сразу в трех районах возникли масштабные пожары, загорелась сухая трава и лесная подстилка. В течение 30 сентября на территории области было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах.

По состоянию на утро 1 октября сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 5 человек. По состоянию на вечер 1 октября стало известно, что в результате пожаров в Луганской области погибли 11 человек. Еще 17 человек госпитализированы.

В штабе Операции Объединенных сил заявили, что пожары возникли в результате обстрелов российско-оккупационных войск с применением трассирующих пуль.

1 октября сообщалось, что пожары в Луганской области достигли населенного пункта Станица Луганская на линии разграничения. На одной из улиц горели почти все дома, детонировали снаряды.