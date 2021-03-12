Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.

“Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19… в Виннице вводятся карантинные ограничения “красного” уровня относительно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры”, – отмечается в сообщении.

Новые ограничения начнут действовать уже с субботы, 13 марта.

Будет запрещено:

• Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

• Работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

• Проведение всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и любых других массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований.

В течение суток, 11 марта, в Винницкой области обнаружили рекордные 940 случаев заболевания COVID-19.

Как отметил мэр Винницы Сергей Моргунов, уже две недели область на грани попадания в “красную зону” карантина. При этом наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в Виннице: только за последнюю неделю это от 226 до 404 новых больных ежедневно.

Увеличилось и количество больных, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Также возросла летальность от осложнений COVID-19: если за январь был 61 случай смерти, то в феврале уже 76. А с начала марта умерло 45 жителей Винницы.

“Нагрузка на систему здравоохранения города выросло почти втрое! Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног – третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц. При этом никаких даже сдержанных прогнозов относительно ее ослабления пока нет”, – отметил Моргунов.

Он подчеркнул, что ситуация в городе – на грани критической: “заняты уже все реанимационные койки”.