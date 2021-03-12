Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого горсовета.
“Из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19… в Виннице вводятся карантинные ограничения “красного” уровня относительно запрета проведения любых массовых мероприятий и работы спортивных учреждений и учреждений культуры”, – отмечается в сообщении.
Новые ограничения начнут действовать уже с субботы, 13 марта.
Будет запрещено:
• Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
• Работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
• Проведение всех развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и любых других массовых мероприятий, кроме официальных спортивных соревнований.
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В течение суток, 11 марта, в Винницкой области обнаружили рекордные 940 случаев заболевания COVID-19.
Как отметил мэр Винницы Сергей Моргунов, уже две недели область на грани попадания в “красную зону” карантина. При этом наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в Виннице: только за последнюю неделю это от 226 до 404 новых больных ежедневно.
Увеличилось и количество больных, которые попадают в больницы в тяжелом состоянии. Также возросла летальность от осложнений COVID-19: если за январь был 61 случай смерти, то в феврале уже 76. А с начала марта умерло 45 жителей Винницы.
“Нагрузка на систему здравоохранения города выросло почти втрое! Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног – третья волна COVID-19 у нас началась в середине февраля и продолжается практически месяц. При этом никаких даже сдержанных прогнозов относительно ее ослабления пока нет”, – отметил Моргунов.
Он подчеркнул, что ситуация в городе – на грани критической: “заняты уже все реанимационные койки”.
“Ситуация на границе критической – если не разорвать цепь распространения заболеваемости, то тяжелобольных некуда будет госпитализировать: больницы почти заполнены. Заняты полностью все места в реанимационных отделениях“, – рассказал мэр.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield (вакциной Oxford/AstraZeneca) сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.
- Вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.