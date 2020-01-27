SkyUp досрочно вывезет туристов из Китая и приостановит рейсы

Об этом говорится в сообщении туроператора.
Рейсы туроператора выполняет аффилированная с ним авиакомпания SkyUp. Она вернет туристов в Украину 29 января и 1 февраля.
Полетная программа в Китай будет приостановлена на период с 3 февраля по 28 марта.
Такое решение в Join UP! приняли несмотря на то, что Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать авиасообщение между странами, а Всемирная организация здравоохранения пока не внедряла чрезвычайной ситуации мирового масштаба.
“Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет. Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия – в частности, Шри-Ланку, Египет и другие направления”, – отметили в компании.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
25 января лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что темпы распространения опасного коронавируса в стране ускоряются, и ситуация является непростой. Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 1372 случая заболевания, 41 человек скончался.
- В Канаде подтвердили первый случай заражения опасным коронавирусом нового типа 2019-nCoV из Китая. Также случаи заражения были зафиксированы в 3 штатах США.
- 24 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативного штаба в связи со вспышкой опасного коронавируса в Китае и призвал украинцев не волноваться.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 26 января отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса нового типа.