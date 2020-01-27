SkyUp досрочно вывезет туристов из Китая и приостановит рейсы

Из-за вспышки нового коронавируса в Китае украинский туроператор Join UP! досрочно возвращает туристов из этой страны.

Об этом говорится в сообщении туроператора.

Рейсы туроператора выполняет аффилированная с ним авиакомпания SkyUp. Она вернет туристов в Украину 29 января и 1 февраля.

Полетная программа в Китай будет приостановлена на период с 3 февраля по 28 марта.

Такое решение в Join UP! приняли несмотря на то, что Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать авиасообщение между странами, а Всемирная организация здравоохранения пока не внедряла чрезвычайной ситуации мирового масштаба.

“Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет. Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань в ближайшие недели, имеют право на возврат стоимости тура. Также они имеют возможность выбрать альтернативный вариант для путешествия – в частности, Шри-Ланку, Египет и другие направления”, – отметили в компании.