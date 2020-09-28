Суд оставил под стражей музыканта и ветерана Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Как сообщалось ранее, сегодня, 28 сентября, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время заседания трое основных присяжных, которые будут рассматривать дело вместе с двумя профессиональными судьями — Оксаной Голуб и Мариной Антонюк, приняли присягу.

Также во время заседания защитники одного из обвиняемых, Андрея Антоненко, ходатайствовали об изменении ему меры пресечения. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

“Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко Андрею с содержания под стражей на личное обязательство оставить без удовлетворения”, — зачитала председательствующая судья Оксана Голуб.

Отметим, в настоящее время Антоненко — единственный обвиняемый по делу, находящийся под стражей. Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выбраны более мягкие меры пресечения.

Следующее заседание по делу состоится 8 октября в 14:30.

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.