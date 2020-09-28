Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Во время первого заседания, которое состоялось 4 сентября, суд избирал присяжных, которые наряду с судьями будут рассматривать это дело. Так из семи кандидатов в присяжные было отобрано 5. Это:
• Юрий Федоренко – предприниматель, дважды был присяжным по уголовным производствам (приговоры по ним были обвинительными). По его словам, он знаком с делом “по телевидению”, но будет принимать решение только на основании материалов дела.
• Григорий Фирсов – арбитражный управляющий. Ранее уже был присяжным по уголовным производствам (по мошенническим действиям и о теракте). Фирсов сообщил, что осведомлен о деле об убийстве Шеремета “в рамках материалов, которые есть в Интернете”. “Телевизора у меня нет”, – заявил он.
• Людмила Яковенко – сообщила, что сейчас является безработной, а ранее 23 года работала в банковской сфере. Принимала участие в суде присяжных (в частности, в рассмотрении дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).
• Наталья Глоба – домохозяйка, не работает, имеет экономическое образование. Она сообщила, что родилась в Донецке, на временно оккупированной территории у нее осталась мама, но после 2014 года, по словам Глобы, она город не посещала. Участвует в еще одном суде присяжных по делу об убийстве. О деле Шеремета знает из Интернета и телевидения.
• Юрий Михайленко – пенсионер, бывший инженер-конструктор. О деле Шеремета знает из телевидения. Для Михайленко это первый суд присяжных.
Автоматизированная система трех из них определила как основных присяжных. Это Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.
Юрий Федоренко и Людмила Яковенко были определены запасными присяжными. Во время сегодняшнего заседания они приняли присягу.
Кроме присяжных, дело будут рассматривать двое профессиональных судей — Оксана Голуб и Марина Антонюк.
На заседании присутствуют представители стороны обвинения, фигуранты дела — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, а также их адвокаты.
Юлия Кузьменко и Яна Дугарь во время заседания находятся в зале рядом с адвокатами, Андрей Антоненко — в стеклянном боксе.
Что известно о деле Шеремета?
О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.
21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.
#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.
Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.
- В июне материалы относительно Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар объединили и открыли для ознакомления.
- 18 августа подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко и Юлии Кузьменко были вручены обвинительные акты. Защитники Яны Дугар отказались его получать.
- 25 августа стало известно, что дело будет рассматривать суд присяжных.