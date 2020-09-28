Сегодня, 28 сентября, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время первого заседания, которое состоялось 4 сентября, суд избирал присяжных, которые наряду с судьями будут рассматривать это дело. Так из семи кандидатов в присяжные было отобрано 5. Это:

• Юрий Федоренко – предприниматель, дважды был присяжным по уголовным производствам (приговоры по ним были обвинительными). По его словам, он знаком с делом “по телевидению”, но будет принимать решение только на основании материалов дела.

• Григорий Фирсов – арбитражный управляющий. Ранее уже был присяжным по уголовным производствам (по мошенническим действиям и о теракте). Фирсов сообщил, что осведомлен о деле об убийстве Шеремета “в рамках материалов, которые есть в Интернете”. “Телевизора у меня нет”, – заявил он.

• Людмила Яковенко – сообщила, что сейчас является безработной, а ранее 23 года работала в банковской сфере. Принимала участие в суде присяжных (в частности, в рассмотрении дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).

• Наталья Глоба – домохозяйка, не работает, имеет экономическое образование. Она сообщила, что родилась в Донецке, на временно оккупированной территории у нее осталась мама, но после 2014 года, по словам Глобы, она город не посещала. Участвует в еще одном суде присяжных по делу об убийстве. О деле Шеремета знает из Интернета и телевидения.

• Юрий Михайленко – пенсионер, бывший инженер-конструктор. О деле Шеремета знает из телевидения. Для Михайленко это первый суд присяжных.

Автоматизированная система трех из них определила как основных присяжных. Это Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

Юрий Федоренко и Людмила Яковенко были определены запасными присяжными. Во время сегодняшнего заседания они приняли присягу.

Кроме присяжных, дело будут рассматривать двое профессиональных судей — Оксана Голуб и Марина Антонюк.