Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Во время первого заседания, которое состоялось 4 сентября, суд избирал присяжных, которые наряду с судьями будут рассматривать это дело. Так из семи кандидатов в присяжные было отобрано 5. Это:

• Юрий Федоренко – предприниматель, дважды был присяжным по уголовным производствам (приговоры по ним были обвинительными). По его словам, он знаком с делом “по телевидению”, но будет принимать решение только на основании материалов дела.

• Григорий Фирсов – арбитражный управляющий. Ранее уже был присяжным по уголовным производствам (по мошенническим действиям и о теракте). Фирсов сообщил, что осведомлен о деле об убийстве Шеремета “в рамках материалов, которые есть в Интернете”. “Телевизора у меня нет”, – заявил он.

• Людмила Яковенко – сообщила, что сейчас является безработной, а ранее 23 года работала в банковской сфере. Принимала участие в суде присяжных (в частности, в рассмотрении дела об убийстве журналиста Олеся Бузины и дела об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова).

• Наталья Глоба – домохозяйка, не работает, имеет экономическое образование. Она сообщила, что родилась в Донецке, на временно оккупированной территории у нее осталась мама, но после 2014 года, по словам Глобы, она город не посещала. Участвует в еще одном суде присяжных по делу об убийстве. О деле Шеремета знает из Интернета и телевидения.

• Юрий Михайленко – пенсионер, бывший инженер-конструктор. О деле Шеремета знает из телевидения. Для Михайленко это первый суд присяжных.

Читайте также:

Донбасс, Майдан, выборы. Как выбирали присяжных по делу Шеремета

Автоматизированная система трех из них определила как основных присяжных. Это Григорий Фирсов, Наталья Глоба и Юрий Михайленко.

Юрий Федоренко и Людмила Яковенко были определены запасными присяжными. Во время сегодняшнего заседания они приняли присягу.

Кроме присяжных, дело будут рассматривать двое профессиональных судей — Оксана Голуб и Марина Антонюк.

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

На заседании присутствуют представители стороны обвинения, фигуранты дела — Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь, а также их адвокаты.

Юлия Кузьменко и Яна Дугарь во время заседания находятся в зале рядом с адвокатами, Андрей Антоненко — в стеклянном боксе.

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

справа_Шеремета

Фото: Евгений Краевый, #Буквы

Что известно о деле Шеремета?

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря прошлого года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.

Ранее следствие утверждало, что Антоненко, “увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Павла Шеремета”. По словам самого музыканта, эта формулировка была взята из другого уголовного производства, которое не имеет отношения к убийству журналиста.

21 мая стало известно, что следствие по делу об убийстве Павла Шеремета изменило текст подозрения фигурантам, убрав слова об “ультранационалистических идеях” и “величии арийской расы”. В соответствии с новым текстом подозрения, организаторами преступления считаются “неустановленные лица”, а все ранее заявленные фигуранты дела — его исполнителями.

#Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.

Активисты, политики, чиновники выражали недоверие следствию, поэтому регулярно выходили на акции протеста и требовали справедливого расследования убийства журналиста.