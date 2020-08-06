Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Стерненко

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сторона обвинения просит продлить домашний арест для Стерненко еще на два месяца.

Адвокаты Стерненко обратились к судье, чтобы она взяла самоотвод, потому что в автоматическом судебном распределении Сергей Стерненко увидел постороннее вмешательство. Впрочем судья Марина Антонюк не увидела в приведенных адвокатами доказательствах достаточных оснований для самоотвода.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Под стены суда пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать Сергея Стерненко.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сейчас судебное заседание продолжается.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.