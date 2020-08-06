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Суд рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Стерненко

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения активисту Сергею Стерненко.

Четверг, 6 августа 2020, 16:35

Сергей Стерненко

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Сторона обвинения просит продлить домашний арест для Стерненко еще на два месяца.

Адвокаты Стерненко обратились к судье, чтобы она взяла самоотвод, потому что в автоматическом судебном распределении Сергей Стерненко увидел постороннее вмешательство. Впрочем судья Марина Антонюк не увидела в приведенных адвокатами доказательствах достаточных оснований для самоотвода.

Сергей Стерненко Сергей Стерненко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Под стены суда пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать Сергея Стерненко.

Сергей Стерненко Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

Фото: Евгений Краевой, #Буквы

Сергей Стерненко Сергей Стерненко Сергей Стерненко Сергей Стерненко Сергей Стерненко

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Сейчас судебное заседание продолжается.

Напомним, что 15 июня активисту Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на срок в 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда Киева Владимир Бигуль.

Сам активист считает, что решение было принято под давлением со стороны Офиса генерального прокурора.

16 июня Шевченковский районный суд Киева изменил адрес домашнего ареста для активиста Сергея Стерненко.

  • 24 мая 2018 года в Одессе во дворе дома, где проживает Сергей Стерненко, на него напали. Нападавших было двое, одного из них Стерненко смертельно ранил ножом в живот. Второй тоже был ранен, но смог убежать. 25 мая полиция сообщила, что задержала второго нападавшего. В связи с нападением на Стерненко 25 мая полиция открыла три уголовных производства по ч. 1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Однако ни одного задержанного по этим производствам нет. #Буквы рассказывали всю предысторию случившегося.
  • В апреле 2020 года глава Офиса Генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет в любом случае. До этого экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак заявил, что Венедиктова требовала сообщить о подозрении Стерненко.
  • 11 июня домой к активисту Сергею Стерненко пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ. Однако Стерненко сам пришел в СБУ, где ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 263 Уголовного Кодекса Украины) по делу о нападении на активиста в мае 2018 года. Сам активист неоднократно отмечал, что “не было убийства, а была необходимая оборона”, а “по ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он не является холодным оружием”.
  • В Службе безопасности Украины детально рассказали о сути подозрения Сергею Стерненко.

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