Главная оппонентка президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская сообщила о том, что может вернуться в страну в ближайшее время.

Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Она отметила, что возвращение Тихановской из Литвы в Беларусь может произойти в ближайшее время.

Также Ковалькова сказала, что изначально Тихановская не собиралась уезжать из Минска.

“Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется”, – сказала она.

Как известно, до отъезда Тихановской в Литву белорусские власти удерживали ее около семи часов, заставив записать видеообращение с призывом не протестовать.

Как сообщалось ранее, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. 10 августа кандидат в президенты Беларуси на прошедших выборах Светлана Тихановская подала жалобу в Центризбирком. Она требовала провести повторный подсчет голосов.

Уже 11 августа СветланаТихановская выехала из страны и сейчас находится в Литве. В тот же день в Сети появилась видеозапись, на которой Тихановская с листа зачитала обращение к белорусам с призывом “не выходить на площади”.

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета “для обеспечения трансфера власти”.