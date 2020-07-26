Украинская сторона имеет три варианта действий на случай возможного отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала “Украина 24”.

В МИД надеются на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном.

В том случае, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты. В частности, это механизмы, предусмотренные международными конвенциями.

Первый вариант – инструмент Чикагской конвенции предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.

Второй вариант – вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации).

Третий вариант – арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН.

Енин сделал акцент на том, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона буде отказываться от проведения справедливого расследования и будет препятствовать коммуникации.

18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.

24 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что удалось узнать из расшифровки “черных ящиков” сбитого в Иране самолета МАУ.