Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала “Украина 24”.
В МИД надеются на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном.
В том случае, если переговоры с Ираном будут безрезультатными, Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты. В частности, это механизмы, предусмотренные международными конвенциями.
Первый вариант – инструмент Чикагской конвенции предусматривает односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент.
Второй вариант – вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО (Международная организация гражданской авиации).
Третий вариант – арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН.
Енин сделал акцент на том, что к таким шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона буде отказываться от проведения справедливого расследования и будет препятствовать коммуникации.
18 июля стало известно, что Иран передал Франции “черные ящики” украинского самолета Boeing-737, сбитого иранскими вооруженными силами в январе этого года. Отмечалось, что международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.
24 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что удалось узнать из расшифровки “черных ящиков” сбитого в Иране самолета МАУ.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.