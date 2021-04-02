Covid-19 Украина

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«Целевые репрессии»: гонконгский политик прокомментировал преследование Ратушного и других активистов

Известный гонконгский активист и политик, лидер партии Youngspiration, которая выступает за независимость Гонконга, Баджио Лун прокомментировал преследования участников акции протеста под Офисом президента 20 марта.

Пятница, 2 апреля 2021, 15:21

Об этом он написал в своем Facebook.

В частности, Лун выступил в защиту Романа Ратушного и других украинских активистов, которых обвиняют в хулиганстве.

“Группа молодых людей и общество собрались, чтобы требовать справедливости и реформирования через граффити и зажжение файеров. Реального конфликта с полицией не было и никто не пострадал”, – написал он.

Лун подчеркнул, что после акции протеста задержали семерых активистов. Им грозит реальный срок.

Политик назвал такие действия правоохранительных органов “целевыми репрессиями”, а подозрение Ратушному – “одним из очевидных примеров” санкций со стороны государства без должных на то оснований.

Справка. Баджио Лун – гонконгский политик и общественный активист. В январе 2015 года он основал партию Youngspiration с группой единомышленников, которые принимали участие в Революции зонтиков 2014 года. Его главными идеями стали провозглашение Независимости Гонконга, противодействие наплыву китайских иммигрантов, туристов и тому подобное. Баллотировался в районные советы Гонконге во время выборов 2015 года, однако он проиграл пропекинским кандидатам.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это:

  • лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
  • представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
  • ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
  • ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
  • Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

29 марта Ратушного поместили под домашний арест. 

Теги: акція під ОП, Роман Ратушный, Сергей Стерненко

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