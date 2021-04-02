«Целевые репрессии»: гонконгский политик прокомментировал преследование Ратушного и других активистов

Об этом он написал в своем Facebook.
В частности, Лун выступил в защиту Романа Ратушного и других украинских активистов, которых обвиняют в хулиганстве.
“Группа молодых людей и общество собрались, чтобы требовать справедливости и реформирования через граффити и зажжение файеров. Реального конфликта с полицией не было и никто не пострадал”, – написал он.
Лун подчеркнул, что после акции протеста задержали семерых активистов. Им грозит реальный срок.
Политик назвал такие действия правоохранительных органов “целевыми репрессиями”, а подозрение Ратушному – “одним из очевидных примеров” санкций со стороны государства без должных на то оснований.
Справка. Баджио Лун – гонконгский политик и общественный активист. В январе 2015 года он основал партию Youngspiration с группой единомышленников, которые принимали участие в Революции зонтиков 2014 года. Его главными идеями стали провозглашение Независимости Гонконга, противодействие наплыву китайских иммигрантов, туристов и тому подобное. Баллотировался в районные советы Гонконге во время выборов 2015 года, однако он проиграл пропекинским кандидатам.
Акция под Офисом президент 20 марта: что известно
20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.
Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.
21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 участникам акции. Это:
- лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов;
- представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский;
- ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.
29 марта Ратушного поместили под домашний арест.
- 24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.
- По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.
- Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.