В населенном пункте Новые Санжары (Полтавская область), жители которого протестовали против прибытия эвакуированных из Китая граждан, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Данную информацию #Буквам подтвердили в Полтавском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

“Да, действительно там есть один случай”, – заявили в центре.

Руководитель областного лабораторного центра Андрей Хайлов в комментарии “Суспильному” сообщил, что заболевшая – пенсионерка, которая вернулась после отдыха с западной Украины. Это первый случай заболевания как в населенном пункте, так и в Новосанжарском районе.

Согласно данным на сайте Полтавской ОГА, по состоянию на 26 августа в Новосанжарском районе зафиксирован один случай коронавируса.

Как известно, в феврале из охваченного коронавирусом китайского Уханя были эвакуированы граждане Украины и иностранцы.

В Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 – члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала. Среди пассажиров, которых направили на обсервацию, были 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

20 февраля они прибыли в медицинское учреждение “Новые Санжары” в Полтавской области для прохождения 14-дневной обсервации.

Автобусы с эвакуированными заезжали в санаторий сквозь клубы дыма от покрышек и под крики местных жителей. Митингующие вели себя агрессивно и пытались забросать автобусы камнями. В нескольких автобусах разбили стекло. Вдоль каждого автобуса выстроились ряды нацгвардейцев, которые сопровождали автобусы прямо до ворот санатория. Между протестующими в Новых Санжарах и правоохранителями произошли столкновения.

В результате беспорядков за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Полиция задержала 24 протестующих. Были открыты восемь уголовных производств.