Указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда "является юридически ничтожным", изданным с превышением полномочий и должен быть отменен.

Соответствующий комментарий сегодня обнародовала пресс-служба КСУ.

В суде напоминают, что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, в связи с чем законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции и должны ей соответствовать.

В комментарии указано, что 29 декабря Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

В связи с этим в Конституционном суде отмечают, что указ президента издан “не на основе Конституции Украины и не отвечает ей”.

“Конституция Украины не наделяет президента Украины правом “отстранения от должности судьи Конституционного суда Украины”. Более того, Конституция Украины вообще не предусматривает возможности отстранения судьи КСУ от должности… Конституция Украины устанавливает только основания и порядок увольнения судьи КСУ с должности, прекращения его полномочий, задержания его или содержания под стражей или арестом (статьи 149, 149-1 Конституции)”, – разъяснили в пресс-службе.

В КСУ уточнили, что положения статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на которую есть ссылка в указе Зеленского как на основание для отстранения Тупицкого от должности, не распространяются на судей Конституционного суда.

В пресс-службе напомнили, что в состав Конституционного суда входят 18 судей. Президент, Верховная Рада и съезд судей назначают по шесть судей КСУ.

В связи с этим наделение одного из субъектов назначения (в данном случае – президента) правом “отстранения судьи Конституционного суда от должности” и отсутствие такого права у двух других субъектов назначения (ВР и съезда судей) “означало бы грубое нарушение единого для всех судей КСУ конституционно-правового статуса”.

В комментарии говорится, что, подписав указ, Зеленский вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил предписания следующих статей Конституции Украины:

• статьи 1, согласно которой “Украина – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство”;

• статьи 6 (“Государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах и в соответствии с законами Украины”);

• статьи 8 (“В Украине признается и действует принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей”);

• статьи 19 (“Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины”).

• статьи 106 (которая определяет полномочия президента Украины);

• статьи 147 (“Деятельность Конституционного суда Украины основывается на принципах верховенства права, независимости, коллегиальности, гласности, обоснованности и обязательности принятых им решений и выводов”);

• статьи 149 (“Независимость и неприкосновенность судьи КСУ гарантируются Конституцией и законами Украины. Влияние на судью Конституционного суда Украины любым способом запрещается”);

• статьи 153 (“Порядок организации и деятельности Конституционного суда Украины, статус судей суда, основания и порядок обращения в суд, процедура рассмотрения им дел и исполнения решений суда определяются Конституцией Украины и законом”).

“Итак, с конституционно-правовой точки зрения указ президента Украины… является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению, поскольку он издан президентом с превышением его конституционных полномочий, противоречит конституционным принципам организации государственной власти в Украине, конституционным принципам деятельности КСУ, посягает на конституционно-правовой статус судьи Конституционного суда. Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность”, – подчеркивают в суде.

В пресс-службе напомнили, что Уголовный кодекс Украины предусматривает уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376).

Кроме того, статьей 60 Конституции Украины установлено, что никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. За отдачу и исполнение явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность.

“Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои служебные обязанности в соответствии с Конституцией Украины и законом “О Конституционном суде Украины”, а президент Украины – немедленно отменить свой указ 607/2020 от 29 декабря”, – подытожили в КСУ.